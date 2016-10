Fracción del PRI, en desacuerdo con prórroga a Iconia

El partido en Guadalajara solicitará al área jurídica continuar el juicio del tema para tratar de recuperar los terrenos

GUADALAJARA, JALISCO (17/OCT/2016).- La fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guadalajara solicitará al pleno del ayuntamiento que el área jurídica y la Sindicatura continúen en el juicio en el tema de Iconia, para tratar de recuperar los terrenos en donde se pretende hacer un proyecto entre el gobierno del Estado y el gobierno municipal.



Con esto se dejaría sin efecto el proceso para el fideicomiso e intercambio de terrenos que se habían establecido, a cambio de otras prestaciones con Iconia.



El regidor priista, Salvador de la Cruz Rodríguez, informó que esto se decide porque el pasado 28 de septiembre se venció el plazo que tenía Iconia para la modificación del convenio de asociación con el ayuntamiento, pero la empresa pidió una prórroga.



"Prácticamente la empresa nomás quiere seguir ganando tiempo, teniendo la posesión de los terrenos, y no estaríamos de acuerdo a la prórroga respectiva; si acaso, sería el que se ratifiquen los convenios ante la presencia del propio juez, para en caso de incumplimiento, simple y sencillamente nos vamos a la ejecución de las 13 hectáreas que están en juego".



Lo que se acordó en el decreto del ayuntamiento es que en 30 días la empresa suscribiría los convenios con los que se obligaba a hacer acciones a cambio de un espacio que el ayuntamiento le daría, y así Iconia realizara un proyecto urbano.



"A raíz de que ya llegaron los 30 días y no cumplieron, y ya llevamos casi siete años, desde el 2008 donde tampoco se cumplió, creemos que ya es el tiempo suficiente para darle carpetazo, recuperar los terrenos que el gobierno del municipio, y si lo quisiera así el pleno y el gobierno del Estado, podríamos tener un proyecto integral con visiones diferentes, lo empezáramos a realizar".



Se buscó entrevista con Movimiento Ciudadano del ayuntamiento para hablar sobre el tema, pero no se obtuvo respuesta.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR