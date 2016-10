Zapopan 'cocina' nuevo reglamento de comercio

Estará listo a finales del año y regulará los camiones que venden comida o bebidas alcohólicas en la vía pública o corredores gastronómicos

GUADALAJARA, JALISCO (17/OCT/2016).- Porque no desean solamente “parchar” el documento que reglamenta los giros y comercios en el municipio de Zapopan para incluir a las “food trucks”, desde las comisiones edilicias se trabaja en una transformación de fondo. De acuerdo con el regidor Esteban Estrada, el Ayuntamiento abrogará el reglamento entero para, enseguida, aprobar uno completamente nuevo.

“Nos metimos a lo hondo y eso nos ha llevado un poco más de tiempo, pero estamos casi seguros de que estamos en condiciones de sacarlo a finales de año. Un nuevo reglamento alineado a las nuevas tendencias que no estaban consideradas: las ‘food trucks’ ya estarán contempladas como tal”.

Para la construcción del nuevo Reglamento de Giros y Comercios, Zapopan tomó en consideración los estudios de flujo de la Secretaría de Movilidad y los puntos delictivos con más incidencia que ha detectado la Policía Municipal. Con esa base, incluso permitirá la instalación de remolques en los que también se vendan bebidas alcohólicas. “En algunas zonas se podrá y en otras no (…) Estamos generando esos criterios: habrá zonas donde va a ser bastante sano”.

No obstante, las zonas “sanas” en donde pueda venderse alcohol deberán contar también con servicio de baños y las medidas básicas de seguridad.

Actualmente, en Zapopan los remolques de venta de comida se encuentran instalados en terrazas donde los propietarios de éstas cobran una cuota mensual a los dueños de los vehículos. Por el momento operan con permisos provisionales, pero sin regulación.

“No tenemos un censo porque, aparte, son móviles. No hemos dado ningún tipo de licencia”, precisa el edil.

El nuevo reglamento considerará también los flujos de personas con base en dictámenes de la Unidad Municipal de Protección Civil, de tal forma que se establezcan límites de afluencia. “Algo así como un local en el interior de una plaza comercial: con su número específico”.

También cuidará la variedad en los giros, para que no se reúnan muchas unidades y ofrezcan el mismo producto.

Con relación al nacimiento de los “beer trucks” o remolques en los que se venden principalmente bebidas alcohólicas y botanas, el edil responde que “sí ha recibido reportes” de estos negocios en Zapopan. “Tenemos conocimiento del tema, pero sí garantizar que no hay un solo permiso porque no están reglamentados”.

Concluye que el nuevo reglamento cumplirá con las expectativas. “Va a estar a la vanguardia. Será el mejor reglamento de comercio del Estado, y quizás del país”.

HA BAJADO EL FUROR Y DEMANDA EN GUADALAJARA

Desde hace seis meses, la Dirección de PAdrón y Licencias de Guadalajara preparaba un documento para que el pleno del Ayuntamiento votara la integración de los “food trucks” al Reglamento de Giros. El texto aún sigue en construcción.

Hugo Luna, jefe de Gabinete en Guadalajara, expone que tanto las áreas de Promoción Económica como Padrón y Licencias realizan una revisión para integrar el nuevo modelo de negocios. “En específico en comercios, industria y servicios, y no sólo en los ‘food trucks’, sino en distintos temas de valoración”.

Dicha valoración se encuentra sólo en esas áreas. No está considerada aún dentro de las comisiones edilicias.

“Si ahora se instalan, cumplen con los mismos requisitos que un puesto de comida como una taquería. Así pueden funcionar y no necesitan de una regulación especial. Pero la inquietud es que los dueños querían estar itinerantes por la ciudad; la otra es que para los parques de “food trucks” privados no encontrábamos la categoría ideal”.

Explica que en su momento se hicieron mesas de trabajo en las que no se logró acuerdo, pero adicionalmente a eso, en los últimos seis meses “ha bajado el furor y la demanda”. El Ayuntamiento de Guadalajara no ha recibido una solicitud adicional para instalar más terrazas de “food trucks” en ese lapso.

“Las rentas se volvieron tan altas en los parques, que prácticamente la mayoría de los dueños ha decidido buscarse una ubicación fija y hacer su trámite como comercio, específicamente en un lugar”.

Los operativos

Los primeros operativos para detectar y sancionar a los conductores que manejan bajo los efectos del alcohol fueron implementados a finales de la administración de Emilio González Márquez y se realizaron en la carretera a Chapala. La extinta Secretaría de Vialidad y Transporte, encabezada por Diego Monraz Villaseñor, expuso en su momento que la decisión se tomó debido a los constantes percances registrados sobre esa vialidad. Hoy es posible comprar bebidas preparadas con alcohol al pie de esa misma carretera.

LA VOZ DEL EXPERTO

Más reacción que prevención en alcaldías

Raúl Mercado Pérez (investigador UdeG)

Los Ayuntamientos metropolitanos están "rebasados". La proliferación de un nuevo modelo de negocios en remolques o camiones que ofrecen bebidas alcohólicas y botanas es la prueba de ello. De acuerdo con el experto, eso se debe a que la autoridad siempre ha actuado con un modelo de reacción y no de prevención.

“Entiendo que las realidades son muy dinámicas y que la burocracia y la actividad política están entretenidas en mil y un cosas de poder, buscando obviamente luchar en contra o cuidándose la espalda… eso les está absorbiendo bastante”.

En su opinión, las estructuras actuales de los municipios “no corresponden” a la realidad actual, que demanda soluciones inmediatas a retos que surgen de la misma forma.

Por eso considera riesgoso que al no haber una reglamentación adecuada, los camiones desde los cuales se venden alimentos hoy muden a giros restringidos, como venta de alcohol. “Si ya comienzan y obtienen buenas ganancias van a proliferar muchos más (…) Son sustancias que inhiben el razonamiento lógico y si están presentes en todo momento, en un rato se legitima y lo vamos a tener en múltiples ámbitos”.

Una prueba de que las autoridades actúan en función de los retos que se presentan, y no se anticipan a éstos, es la proliferación de baches. “Apenas se ocupan de sacar los que están saliendo; mucho menos se ocupan de ver hacia adelante. La autoridad está descuidando la seguridad y la salud, lo que es fundamental: sin eso no nos sentimos seguros”.

Expone que regularmente esas soluciones quedan en manos de los propios empresarios o inversionistas, por lo que la autoridad elude responsabilidades. “En el mercado debe intervenir el Estado, no puede evadirlo. No vamos a concesionar a los particulares la gobernanza; tienen que actuar como Gobierno”.

En suma, concluye que las autoridades deben preparar su agenda hacia el futuro, no sólo resolver los temas del pasado y el presente, lo que también significa un reto para la sociedad.

CLAVES

Consumo. En los últimos años, ocho países —México entre e llos— han mejorado su legislación en materia de conducción bajo los efectos del alcohol. La Organización Mundial de la Salud incluso destaca el caso de Jalisco y su “Ley salvavidas” en su informe 2015 sobre la situación mundial de seguridad vial. Pese a ello, sólo 34 países en el mundo cuentan con leyes en este sentido, y 21 están en la región de Europa. La carencia en los otros continentes es evidente.

Estadística. Cada año, 1.25 millones de personas mueren en accidentes carreteros. Y aunque tanto la población mundial como la cantidad de autos en el mundo crecen año con año, desde 2007 la cifra de muertes por esta causa se mantiene estable.

Fallecimientos. Con relación al consumo de alcohol, la OMS revela que en 2012 hubo 3.3 millones de muertes en el mundo. Esta cifra representó 5.9% del total. En el grupo de edad de 25 a 39 años, 25% de las defunciones se atribuyen a su consumo.

Se retiran terrazas gastronómicas

Cuando inició la adminsitración en el municipio de Tlajomulco, hace 12 meses, había dos terrazas de “food trucks”, pero una de ellas dejó de funcionar porque la gente nunca acudió al lugar; los propietarios de los vehículos habilitados como cocinas móviles decidieron retirarse al ver sus ganancias rebasadas por el cobro de la renta.

Hoy sólo hay una “terraza gastronómica”: se encuentra sobre la avenida Prolongación López Mateos.

“En Tlajomulco bajó. En su momento fue un tema muy sonado porque en los otros municipios no lo tenían regulado. Nosotros ya lo tenemos, y ahora resulta que no hay quien venga a tramitar. No hay quien venga a formalizar los negocios a Tlajomulco”, dice el oficial mayor, Lucio Miranda.

Explica que la tipificación de “food trucks” como giros permitidos en Tlajomulco ya está en la Secretaría General, por lo que prevé que a principios de 2017 sea aprobada por el pleno del Ayuntamiento. “La misma necesidad nos va marcando. Estamos puestos para poder ayudarle a la gente. La visión y el compromiso es ser facilitadores para la inversión”.

En la actualidad, el dueño de la terraza que se encuentra sobre Prolongación López Mateos paga una licencia de estacionamiento, otra de restaurante-bar y una más para la instalación de juegos y atracciones.

Sobre los “beer trucks” que están sobre la carretera a Chapala, Lucio Miranda destaca que no existe ese tipo de giro y por eso el municipio no puede entregar permisos. Sin embargo, el director de Inspección y Vigilancia en ese municipio, Alejandro Ortiz, detalla que dos de los tres remolques ubicados en la carretera a Chapala sí tienen permisos.

“Nosotros tenemos detectados tres remolques, no “food trucks”, que venden bebidas alcohólicas. Uno tiene más de 10 años (…), otro está junto a un restaurante y otro que se acaba de detectar porque nos lo reportaron el fin de semana (pasado)”.

Para obtener el permiso del municipio, los propietarios de los primeros dos negocios solicitaron un “excedente” de un restaurante. El argumento: la promoción del mismo.

Resalta que a fin de detectar y sancionar, las autoridades organizarán operativos durante los fines de semana (fechas en las que se instalan con mayor frecuencia y en las que hay una mayor afluencia de conductores con rumbo a Chapala).

“Ellos (los que cuentan con permiso) habían obtenido su licencia por ser un restaurante. Tienen un restaurante. No recuerdo si todavía funciona o no”.

Los establecimientos de este tipo que han detectado recientemente sólo se encuentran sobre la carretera a Chapala, aunque no han sido los únicos. “Los demás que se han detectado han sido retirados. Si no tienen una licencia y no pueden tenerla se retiran”.

Lucio Miranda agrega que los establecimientos de este tipo no sólo son clausurados, sino que se hacen acreedores a una multa porque “no podemos tener ese tipo de negocios; esa no es la instrucción. No le apostamos a que la gente beba más, sino a la inversión sana, a que vengan nuevos desarrollos que generen empleos”.

