Mantienen los operativos para liberar la vía pública

Con la puesta en marcha de CiudApp se ha vuelto más eficiente la atención a los reportes

GUADALAJARA, JALISCO (17/OCT/2016).- Al caminar por las calles de la ciudad de Guadalajara, de cualquier colonia, es frecuente encontrar obstáculos en la vía pública, cuyo objetivo es apartar lugares de estacionamiento, un espacio para la instalación de algún comercio informal o para otros fines particulares.

Sin embargo, de acuerdo con el Artículo XIII del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, impedir, obstaculizar o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública o la libertad de tránsito o de acción de las personas se considera una falta a la libertad, al orden y la paz públicos.

De acuerdo con el Ayuntamiento tapatío, se mantiene un operativo constante para la recolección de objetos que obstruyan la vía pública; además, desde la puesta en marcha de CiudApp se ha vuelto más eficiente la atención a los reportes.

Durante el periodo que comprende de noviembre de 2015 a mayo de 2016, se tiene el registro de 96 reportes atendidos, sin embargo, se desconoce la zona a la que pertenecieron.

A estos se suman 311 reportes emitidos a través de CiudApp desde su puesta en marcha el 31 de mayo a la fecha, los cuales fueron solucionados en su totalidad. El Centro Histórico es la zona que presenta una mayor problemática, con 107 reportes, casi el doble de los 58 que se suscitaron en las cercanías a La Minerva.

Las colonias Oblatos, Olímpica, Huentitán, Tetlán y Cruz del Sur también se encuentran entre las más afectadas, con 15, 48, 37, 16 y 25 reportes, respectivamente, además de Santa Tere, Jardines Alcalde, Chapalita y Providencia.

A diario se retira de las calles el equivalente al volumen de carga que soporta una camioneta pick up. No obstante, debido a la alta actividad comercial de la Colonia Medrano, cada jueves se realiza un operativo especial, con un resultado de entre cuatro y cinco unidades llenas.

Además, las actividades culturales y deportivas tienden a ocasionar un crecimiento en el fenómeno de los apartalugares. En el estadio Jalisco, en las fechas en que hay partidos de Atlas y Leones Negros, se llena un camión de volteo, con entre cinco y 10 toneladas de objetos.

Ciudadanos retiran objetos; provocan polémica

Durante los días 12 y 13 de octubre, el Movimiento Poder AntiGandalla, encabezado por el ex funcionario capitalino Arne aus den Ruthen Haag, realizó una brigada en las calles de Guadalajara con el fin de confiscar los artefactos utilizados para obstruir zonas peatonales o exclusivas para el tránsito vehicular.

En la primera jornada, uno de los casos que mayor resonancia tuvo en redes sociales fue el correspondiente al realizado en los alrededores de un hospital en la colonia Prados Providencia, a donde acudieron a retirar conos que eran utilizados por la empresa de servicios médicos para delimitar espacios de estacionamiento sobre la vía pública. La Policía municipal tuvo que intervenir para aclarar si el nosocomio contaba con permiso para tal fin.

Con apoyo de la Policía municipal, durante su segundo día de actividades, se presentaron en el Hospital Civil, donde encontraron desde puestos de comercio informal hasta piedras de gran tamaño que obstruían, incluso, el ingreso al nosocomio. Las dinámicas de trabajo de la organización resultaron en varios enfrentamientos, en los que se vieron involucrados desde encargados de negocios hasta funcionarios públicos.

Las acciones se han ganado opiniones diversas por parte de la ciudadanía, ya que hay quienes aplauden y apoyan el movimiento, y quienes lo califican de ilegal y de constituir un atentado hacia los bienes de particulares.

Pues aunque las acciones se realizaron con base a lo establecido en los artículos del 822 al 832 del Código Civil de Jalisco, los cuales mencionan que los bienes materiales abandonados en la vía pública y que no cuenten con un dueño pueden ser entregados al Ayuntamiento correspondiente, el cual deberá extender un acuse de recibido, se encontró que en algunas ocasiones los activistas no preguntan a los responsables de apartar espacios si cuentan con un permiso, además, en algunos de los videos del ex funcionario capitalino se aprecia que las piezas de las cuales se apodera la brigada sí tienen un dueño.