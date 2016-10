Corren 21K con Causa en beneficio de sobrevivientes del cáncer

El dinero de las inscripciones se destinará al Programa de Reconstrucción Mamaria del Hospital Civil de Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (17/OCT/2016).- Más de mil 800 personas participaron ayer por la mañana en la segunda edición de la carrera 21k con Causa, organizada por el Club Hacienda San Javier en beneficio del Programa de Reconstrucción Mamaria del Hospital Civil de Guadalajara.

Según la maestra Esther Cisneros Quitarte, representante del Voluntariado del Hospital Civil de Guadalajara, con el dinero recaudado en las anteriores ediciones de la Cena Gala Pasarela y de la carrera 21k con Causa, se han atendido a 105 pacientes.

El primer lugar de la categoría varonil fue para Alfonso Cadena Lozano, quien terminó el recorrido en una hora, 13 minutos y 52 segundos. El segundo lugar se lo llevó Ricardo Valdovinos Gallegos y el tercero fue para Luis Roberto Meier Hernández.

En la rama femenil, Inés Guerrero Moreno obtuvo la primera posición con un tiempo de una hora, 28 minutos y tres segundos. Después de ella llegaron Margarita Quintero Petris y Nallely Quiroz Hernández.

“Mientras no vean su cuerpo íntegro, mientras no se vean reconstruidas, no pueden considerarse sanas nuevamente. Hay mujeres que tienen 20 años de sobrevida (al cáncer de mama) y hasta que no reconstruyen se sienten otra vez sanas”, afirmó Cisneros Quitarte durante el desarrollo de la carrera.