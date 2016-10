Acuden a talleres para evitar la violencia en sus noviazgos

Investigación de la UdeG afirma que muchos estudiantes sufren violencia, pero lo ven como normal

GUADALAJARA, JALISCO (17/OCT/2016).- “Si revisa mi celular, es porque no quiere que mis amigos me coqueteen”; “si no quiere que salga con mis amigos, es porque ella quiere pasar el mayor tiempo conmigo”; “si me dice que no me ponga falda o blusas con escote, es porque no quiere que me ofendan en la calle”; “si me aventó fue porque yo le empecé a gritar primero y nos enojamos”.

En un estudio realizado entre alumnos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), se detectó que siete de cada 10 personas sufren violencia psicológica, física o sexual en el noviazgo.

Con los resultados obtenidos se conformaron talleres para otorgar elementos de apoyo a los estudiantes, a fin de que logren tener relaciones de noviazgo sanas.

Incluso, después de los talleres, se han dado casos de estudiantes que prefirieron dejar a sus parejas, al darse cuenta que estaban viviendo violencia.

“Los chicos incorporan cognitiva y emocionalmente estos nuevos contextos que les damos para eliminar estas dependencias emocionales que se suelen hacer hacia la pareja. Mucho tienen que ver las canciones, las novelas, los programas que nos promueven que la pareja es uno solo y el novio es la media naranja, que nos impiden respetar al otro”, dijo la doctora del departamento de Psicología Básica del CUCS, Claudia Chan Gamboa.

Después del estudio, 17% de los participantes pidieron ayuda psicológica para romper con su relación, al darse cuenta que vivían dependencia emocional con su pareja.

De los que viven violencia en su relación, sólo tres de cada 10 reconocen que su vínculo no es sano y que es importante que actúen cuanto antes; para el resto, la violencia pasa invisible y se acostumbran a vivir en ese ambiente violento, advirtió la psicóloga.

“Nos llama la atención las redes de apoyo que ellos identifican, tanto las informales, como amigos y familiares, y las formales, que son las instituciones. Le tienen más confianza a los amigos, luego a la familia y también a los profesores, y en las formales, tienen más confianza en su centro universitario que en los ayuntamientos u organizaciones”.

En el estudio, practicado por medio de encuestas, se observa que las mujeres ven más “normal” la violencia en el noviazgo y la toleran, a comparación de los hombres, que reaccionan más pronto ante actos de este tipo.

Además, es más fácil identificar en otros la violencia o el abuso en el noviazgo que en los casos propios, pues 67% de los participantes refirió que tienen amigos que viven estas situaciones.

Estudiantes no lo detectan

El estudio se realizó hace un año y medio en 990 estudiantes de carreras de enfermería, psicología, medicina, cultura física, odontología, nutrición, técnico de radiología e imagen, prótesis dental, técnico de emergencias y rescate, así como radiología del CUCS; 66% de las participantes fueron mujeres y 34% hombres, cuyas edades oscilan entre los 18 y 26 años.

El instrumento consistió en preguntarles qué tan frecuente es que su novio o novia les hable mal, los dejan plantados, les quitan el celular para revisarlo, las castigan o no les permiten hacer algunas actividades.

“Nos preocupa que los profesionistas de ciencias de la salud, que van a trabajar en las instituciones, tanto con la salud física y salud mental, y que van a tener contacto con persona que puedan vivir maltrato, no identifiquen la violencia y no tengan elementos para poder ayudar a las personas que van en búsqueda de ayuda a una institución”.

En la Encuesta sobre Violencia en el Noviazgo (Envin), las cifras son parecidas al instrumento del CUCS. Destaca que 76% de los jóvenes entre 17 y 24 años sufrieron violencia en alguna ocasión de su vida. La violencia en el noviazgo es más visible en universitarios que en estudiantes de secundaria o preparatoria.

CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES ATIENDE 71 CASOS

Desde su arranque, en febrero del 2015, a la fecha, el Centro de Justicia para las Mujeres atendió 71 casos de mujeres violentadas por sus novios, de manera psicológica, física y sexual.

Del total, 44 tienen una averiguación previa con el anterior sistema de justicia y 27 carpetas de investigación con el nuevo sistema, informó Zulema Carrillo Núñez, coordinadora general del Centro de Justicia para las Mujeres.

La violencia en el noviazgo no está tipificada como delito, entonces, cada caso se toma de acuerdo al delito que envuelve a ese acto violento, que van desde amenazas o humillaciones, hasta golpes o violación.

La edad promedio de las mujeres que acuden a recibir ayudar po r este tipo de casos, van de los 18 a los 24 años, principalmente de escasos recursos y estudiantes, aunque llegan casos de todos los estratos sociales y edades. La mayoría de los casos por violencia en el noviazgo se requirió emitir una orden de protección de la mujer.

“Siempre que esté en riesgo la vida, la seguridad, la integridad de las mujeres que viven algún tipo de violencia, se dicta la orden de protección; de los 71 casos, 70% tuvieron una orden de protección por el delito que vivieron en ese momento, como amenazas, lesiones, acoso, violación”.

De enero a julio de este año se han atendido a cinco mil 677 mujeres con diferentes tipos de asesorías y apoyos, mientras que en el 2015 se recibió y atendió a cuatro mil 869 féminas.

EN BUSCA DE APOYO

¿A dónde acudir?

Centro de Justicia para las Mujeres:

Teléfono: 30305450.

Dirección: Calle Álvaro Alcázar 1480, Colonia Jardines Alcalde.

Horario: atención las 24 horas del día, los 365 días del año.

Instituto Jalisciense de las Mujeres:

Teléfono: Línea Mujer 33456166 y 01800 00 mujer. También a los teléfonos 35866150 y 36583170, extensión 50616.

Dirección: Miguel Blanco 883, Colonia Centro.

Horario: atención de 09:00 a 17:00 horas.

NUMERALIA

Ellos ejercen violencia por

41% celos.

25.7% porque su novia tiene muchos amigos.

23.1% su pareja se enoja de todo sin razón aparente.

Ellas ejercen violencia por

46% celos.

42.5% porque su novio queda en hacer algo y no lo hace.

35% porque se considera engañada.

FUENTE: Encuesta sobre Violencia en el Noviazgo (Envin) 2007.

CRÓNICA

Su error: ir al concierto

Martha acudió a un concierto con sus amigas. Estaba emocionada por ver a su artista en vivo y ahorró dinero para poder comprar el boleto.

Pero no lo disfrutó como hubiera querido. Su novio, con el que tenía más de seis años de historia, no dejaba de hablarle por teléfono. Ella le contestaba la mayoría de las veces, pero cuando no lo hacía, decenas de mensajes comenzaban a llegar, diciéndole que seguramente estaba con hombres y que seguramente le había mentido y no iba con sus amigas.

Martha no pudo disfrutar del concierto, estaba nerviosa, ansiosa y con miedo. El novio no dejó de hablarle durante toda la noche, y ya casi al finalizar, las llamadas eran para decirle que se apurara porque ya había llegado por ella, que saliera de inmediato del recinto porque no la iba a esperar toda la noche.

Ella obedeció y se fue antes de que terminara el concierto de su artista favorito. Sus amigas le decían que no se fuera, que ellas la acompañaban a su casa, pero el miedo de Martha pudo más.

Al día siguiente Martha llegó a la preparatoria con el labio inferior abierto y la mejilla hinchada. Dijo que se había peleado con su hermana y que la cosa había terminado mal. Sus amigas no le creyeron y le sacaron la verdad. Su novio la golpeó al salir del concierto porque se tardó, porque estaba celoso y porque sí. La golpeó enfrente de varias personas, pero nadie hizo nada.

Esta no era la primera vez que Martha sufría violencia en su noviazgo, ya habían existido jalones, insultos, humillaciones y celos enfermizos, pero ella se aguantaba.

Ellos siguieron siendo novios por varios años más, pero finalmente terminaron. Para Martha fue muy difícil aceptar que sufría violencia, pero nunca pidió ayuda. Ahora tiene tres hijos con su esposo, quien no la deja salir de noche, le grita y la insulta cada que puede, sobre todo cuando están reunidos con amigos.

La violencia en la etapa del noviazgo puede romperse siempre y cuando se reciba atención de manera temprana, para evitar que el círculo continúe con otras parejas, como pasó con Martha.

VEN LAS HOSTILIDADES COMO ALGO NORMAL

En el tema de violencia en el noviazgo, algo de lo que más preocupa es que los adolescentes y jóvenes normalizan el tema de la violencia, y por más que vivan situaciones hostiles, no lo llegan a detectar, asegura la presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), Erika Loyo Beristáin.

“Las y los jóvenes perciben que dentro de las relaciones afectivas, es normal cierto tipo de conductas violentas, porque las confunden bajo el lema del amor romántico; entonces lo que tratamos de hacer nosotros es que el abuso emocional, verbal, maltrato, es violencia psicológica y es un asunto recurrente”.

El IJM mantiene comunicación permanente con la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y el Instituto Jalisciense de la Juventud (IJJ), para llegar a la mayor cantidad de adolescentes y jóvenes de secundaria, preparatoria e institutos técnicos y capacitarlos en el tema de identificación de los diversos tipos de violencia.

En el 2014, el IJM elaboró una guía para la detección de violencia en el noviazgo, enfocada en la violencia psicológica, sexual y física.

“Tratamos de hacerles ver que una pareja violenta tiene generalmente antecedentes de violencia en su familia, que han sido invisibilizadas por considerarse una conducta normal. Según las encuestas, dos de cada 10 vivieron situaciones de violencia de los padres, y para ellos es un trato normalizado que terminan también ellos generando dentro de sus relaciones afectivas”.

VIOLENTADAS POR LO SNOVIOS

Mujeres atendidas por el CJM

• 22 por lesiones.

• 12 por amenazas.

•12 por violencia psicológica.

• 10 amenazas y lesiones.

• 5 por acoso y amenazas.

• 5 por violencia psicológica y lesiones.

• 2 por violencia psicológica y amenazas.

• 1 violación.

• 1 violación y amenazas.

•1 acoso.

• Total: 71 mujeres.