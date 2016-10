Instalan Feria del Cartón y el Juguete

Este domingo ya había giros como dulces, se esperaba que esta noche estuvieran listos los más de 150 comercios

GUADALAJARA, JALISCO (16/OCT/2016).- Este domingo vendedores comenzaron la instalación de la tradicional Feria del Cartón y El Juguete que se realiza en la ciudad desde más de 70 años. Desde la mañana ya estában algunos giros como dulces y se calculaba que en la noche ya estuvieran la mayoría de los más de 150 comercios, a excepción de quienes venden comida.



Celia Prieto García, quien desde hace 35 años trabaja el papel picado, lámina, madera y cartón, invitó a la ciudadanía a que visitara este espacio, en donde se pueden encontrar desde calaveritas de azúcar y chocolate hasta pan y gorditas de nata. "Somos una feria de tradición que tiene 75 años, cómo de un momento a otro se iba a interrumpir. Los locatarios alrededor del parque nos apoyan porque nosotros les incrementamos sus ventas, inclusive los de casa habitación dijeron que estaban para recabar firmas a nuestro favor porque no los molestamos".



Como se había anunciado los comercios de comida no se pudieron instalar. Según trabajadores de Inspección y Vigilancia las razones eran que usaban gas LP, y que tenían la orden de reubicarlos en la calle Juan Manuel. Sin embargo en un recorrido se observó que otros también usaban gas y no tuvieron problema.



La señora Ramona Beraud pidió que la dejaran poner su puesto de antojitos en el mismo lugar que ha trabajado desde hace años en la calle San Diego. "Yo soy tercera generación, tengo 57 años, me críe debajo de las mesas. Yo aquí he trabajado toda mi vida. Mis papás tenían este giro. Van a querer poner en mi lugar a alguien que entró el año pasado".



Resaltó que ya invirtió dinero en la preparación de la vendimia y cada día que pasa en la incertidumbre le afecta económicamente. "Pedí 50 mil pesos prestados para comprar uniformes, playeras, mandiles, gorras, ya invertí en gas, en una estufa y más detalles, estamos perdiendo dinero porque ya hubiéramos vendido desde el día de ayer".



José Hernández, quien también vende comida mexicana, dijo que algunos podrían cambiar de giro pero aún así no los quieren dejar.



Guillermo Romero Soria, representante de la Unión y Asociación de Comerciantes de la Feria del Cartón, Heno y Artículos Navideños, señaló que este lunes buscarán hablar con Pedro Martínez Ponce, director de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, para encontrar una solución en la que nadie salga perjudicado, ya que son seis puestos de comida los que no han podido trabajar.



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ