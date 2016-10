Pese a multas, cada cinco días muere un motociclista

Las motos son el vehículo automotor de mayor crecimiento en el Estado en los últimos 15 años

GUADALAJARA, JALISCO (16/OCT/2016).- Por incumplir la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, cada día de 2015 se aplicaron en promedio 93 multas a motociclistas. Pese a ello, los accidentes fatales no se redujeron: cada cinco días falleció un motociclista debido a un percance vial, de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las cinco causas principales por las que los motociclistas recibieron un folio fueron: no traer ajustado el casco de seguridad, no circular conforme a lo que establece el reglamento, no respetar su carril de circulación, no circular con luces encendidas todo el tiempo y no portar debidamente los elementos de seguridad.

La portación del casco puede ser en muchos casos la diferencia entre la vida y la muerte en un percance vial en el que participe un motociclista. Sin embargo, ese implemento protector debe cumplir con las normas para brindar seguridad y es necesario que esté debidamente ajustado, cosa que gran número de conductores no hace. Muestra de ello es que el año pasado se aplicaron 28 mil 282 multas por este motivo. Según INEGI, en el Estado se registra un promedio de 11 accidentes de motocicletas diarios.

Las motocicletas son el tipo de automotor que mayor crecimiento tuvo en el Estado en los últimos 15 años. En 2000 había poco más de 52 mil 500 unidades, en 2015 están dadas de alta 320 mil 634, un incremento de 510 por ciento.

Christopher aún no se recupera de los golpes sufridos en un accidente de motocicleta, el pasado 11 de septiembre. Recuerda con claridad el percance en el que chocó contra la parte trasera de un taxi que se paró en segundo carril, sorpresivamente, sin encender sus intermitentes, además no contaba con las luces de freno.

Entre los golpes que sufrió el motociclista está uno en la cabeza al pegar en el machuelo de la banqueta. El casco, que estaba nuevo, se dañó y ya no sirve, sus guantes se rompieron, pero gracias a esos elementos de seguridad, que asegura siempre porta, sus lesiones no fueron graves.

“Lo que fue portar mi casco, chamarra, guantes (hizo la diferencia en el tipo de lesiones), aún así me llevé buenos raspones, fracturas y no sé cómo me hubiera ido en la cabeza si no hubiera llevado el casco. Maromeé, di vueltas como trapo y al machuelo fui a retachar con la cabeza”, detalla.

La recomendación del motociclista, quien tiene 15 años como conductor de este tipo de vehículos, es siempre portar equipo de seguridad y tomar cursos para el manejo adecuado de las unidades.

Además, considera que por parte de la autoridad deben existir cursos más detallados en el tema del manejo de motocicletas, y es necesario garantizar que los conductores cuenten con licencia, ya que muchos adquieren una moto y no están capacitados para utilizarla.