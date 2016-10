Visitantes tendrán un lugar especial en Tlaquepaque

El proyecto, que se ubicará en el Centro Histórico del municipio, cuenta con autorización del INAH

GUADALAJARA, JALISCO (16/OCT/2016).- Aunque no posee recursos propios para ejecutar obra turística, San Pedro Tlaquepaque obtuvo recursos a nivel federal y estatal, con los que construyen el Centro de Atención y Protección al Turista (Capta) en la Plazoleta del Arte, con aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Jalisco. Este tendrá un costo de casi 10 millones de pesos y se estima quede terminado en diciembre.

Tlaquepaque recurrió al INAH Jalisco para recibir la aprobación técnica y turística de la obra, que fue diseñada por el arquitecto Juan Antonio Naranjo; posteriormente, el organismo aplicó algunos cambios y aprobaron el proyecto ejecutivo.

“Recurrimos al INAH Jalisco porque es la máxima autoridad. El proyecto estaba bien sustentado, pero no podemos dejar de consultar a las entidades federativas para la disposición del espacio público y sobre todo si están considerados como monumentos históricos. Al final, aceptamos las recomendaciones”, señaló Víctor García Magaña, director de Turismo de San Pedro Tlaquepaque.

El INAH Jalisco solicitó a Tlaquepaque dos cosas: la primera, que más de la mitad del proyecto tuviera transparencia, es decir, estará hecho de cristal. Este centro estará constituido de un solo piso en un área de 217 metros cuadrados y solamente tendrá un muro fijo. Lo segundo que solicitaron es que fuera 100% reversible, por lo que la estructura será desmontable.

En total, el proyecto contempla abarcar 17% de la plazoleta que tiene casi dos mil metros cuadrados, desde el Andador Independencia hasta la calle Morelos.

El vocacionamiento de Tlaquepaque es 95% turístico, por lo que para fin de año apostarán por este espacio, un punto de encuentro que ya opera en otras ciudades del mundo, denominado Centro de Visitantes.

En este lugar los turistas podrán resguardarse de las condiciones climatológicas, habrá baños, internet, primeros auxilios, resguarda equipaje, guías bilingües, entre otras actividades para los visitantes.

García Magaña comentó que el municipio no contaba con un lugar profesional para recibir a los turistas que diariamente visitan el Centro Histórico de San Pedro. Es la primera vez que un municipio de Jalisco tiene un centro como este.

“Somos el primer municipio que proyecta un Capta en Jalisco. El modelo lo tomamos de la Ciudad de México, Monterrey, Vancouver y de otras grandes ciudades que tienen gran afluencia de turismo. Son prácticamente centros integrales de orientación y de atención al turista”.

“La justificación del municipio para acceder a los recursos federales y estatales fue que tenemos 185 mil visitantes por mes y no contamos con servicios profesionales para atenderlos o resguardarlos”, aseveró García Magaña.

Un espacio de ayuda para el viajero

El Centro de Atención y Protección al Turista (Capta) será un espacio para orientar, asistir, informar y brindar auxilio a los viajeros que visiten el Centro Histórico de Tlaquepaque.

En este lugar, los visitantes tendrán acceso a servicios como internet, baños, primeros auxilios, información bilingüe, guardaequipaje, préstamo de sillas de ruedas y asesoría en la defensa de sus derechos como consumidores.

“Vamos a brindar servicios profesionales, los vamos a recibir y orientar por si tienen un vuelo más tarde y quieren imprimir sus pases de abordar, si tiene problemas con un prestador de servicios, si quieren descansar un poco, si van a reservar en algún hotel”, detalló Víctor García Magaña, director de Turismo de Tlaquepaque.

El funcionario señaló que contarán con dos personas que prestarán atención desde las 9:00 hasta las 22:00 horas, también tendrán presencia de la Policía Turística para orientar y salvaguardar la integridad de los visitantes.

El Capta también tendrá un área de descanso para aquellos que deseen usar artículos electrónicos como computadoras, conectarse a internet o cargar su celulares.

El Capta tendrá solamente un muro y se busca que éste cuente por el lado exterior con trabajo de muralistas del municipio y del otro lado un área de exhibición de obras plásticas, pinturas, esculturas y artesanías, o sirvan para exhibir premios nacionales de cerámica o exposiciones itinerantes.

Las modificaciones que habrá en la plazoleta

Con la construcción del Centro de Atención y Protección al Turista (Capta), el actual área verde en la plazoleta se moverá: una palma y un arbusto se trasplantarán en la misma zona, por lo que se prevé que no se afecte la vegetación que se ubica hoy en día en ese lugar. La intervención también contempla la remodelación de la zona arbolada de la plazoleta, donde se construirán cinco mesas con sillas para que la gente pueda sentarse bajo la sombra de los árboles y consumir sus alimentos, esto con el fin de que se aprovechen los espacios verdes.

En la zona hay dos medallones, esculturas del maestro Carlos Bustos. El proyecto contempla que éstas se restauren y protejan para rescatar su valor escultórico y así tener una mejor apreciación.

Actualmente las obras se encuentran en el piso, donde se prestan para ser vandalizadas.

Tras su rescate, éstas serán instaladas en los muros del Capta para exhibirlas y contar su historia, a través de las cuales se muestra el origen alfarero del municipio.

La fuente instalada en el lugar desaparecerá y se aprovechará el desnivel para hacer escalinata e instalar un teatro al aire libre para realizar actividades artísticas.

También habrá rampas para fomentar la accesibilidad de los adultos mayores y se colocará la palabra Tlaquepaque en letras gigantes, para que sirva como un instrumento de promoción interactiva con los visitantes; éstas serán intervenidas por los artesanos locales para que la gente pueda tomarse fotos en ellas, como sucede en Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta, Cancún o Chapala.

VECINOS SEÑALAN QUE HAY POCA INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

Construcción del complejo respetará la Ruta de Hidalgo por San Pedro Tlaquepaque

En el área donde se construirá el Centro de Atención y Protección al Turista (Capta) se ubican esculturas conmemorativas de Miguel Hidalgo, que muestran un pasaje de cuando el cura y los insurgentes inscriben la primera abolición de la esclavitud. Las esculturas están en proceso de estudio por el INAH Jalisco y a decir de autoridades, no serán afectadas por la edificación.

Víctor García Magaña, director de Turismo de San Pedro Tlaquepaque, hizo la aclaración ya que hay algunas voces de vecinos y comerciantes en contra del proyecto. La realidad es que varios vecinos dijeron no conocer a fondo lo que se hará en la zona.

“La verdad es que no sé bien qué se hará, algunos dicen que un edificio, otros que un centro de artesanías, pero no nos han dicho nada claro”, asegura Iris Velarde, ciudadana del municipio. “Se está politizando el proyecto, la verdad mucha gente no sabe ni qué van a hacer, pero no se informan, nomás andan pidiendo firmas y no saben de qué se trata”, opinó al respecto Marcela Gutiérrez.

El funcionario aseguró que se presentó el proyecto en la Cámara de Comercio de Tlaquepaque, ya que ellos son el órgano que representa a las 320 empresas afiliadas en el municipio y vieron favorable la construcción del Capta.

“Tenemos la aprobación del grupo de Mujeres Empresarias, el grupo del Parián, empresarios particulares; creo que siempre habrá ambivalencia. Tomamos respetuosamente la inconformidad de los demás, queremos aminorar la incomodidad con una obra limpia, rápida y favorable para el sector productivo y para los vecinos”, aseguró.

SABER MÁS

Siop, responsable de los trabajos

• El presupuesto es de casi 10 millones de pesos: 80% de la Federación y 20% del Estado.

• El proyecto ejecutivo lo realizó el Ayuntamiento de Tlaquepaque, con el aval del INAH Jalisco y la obra será ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

• Los trabajos de cimentación ya arrancaron y pretenden finalizar en diciembre. La SIOP se encargará de la estructura metálica, acondicionará módulos de baños y área común.

• En el interior del Capta podrán estar entre 60 y 80 turistas de manera simultánea; este Centro contará con 217 metros cuadrados de instalaciones.

VOCES

Las opiniones de los involucrados

“Queremos que se siga viendo como un espacio abierto, que no delimite la luz, que aprovechemos toda la visibilidad, por lo que es de cristal todo el entorno”.

“Hablamos con el INAH Jalisco. Ellos nos dieron las recomendaciones de este tipo de fisionomía. Nosotros proponíamos algo distinto, pero nos apegamos a los lineamientos de ellos para no interrumpir con la parte legal”.

Víctor García Magaña, director de Turismo de Tlaquepaque

“No han explicado bien lo que van a hacer, aquí andan pidiendo firmas y buscando regidores para que no se haga nada, pero si no sabemos si es algo bueno, para qué andamos peleándonos”.

Martha Guzmán, vecina.

“Los funcionarios no nos toman en cuenta para nada. Este espacio era un cochinero y nosotros lo rescatamos hace algún tiempo y ahora van a hacer otras oficinas. No es justo, no lo vamos a dejar”.

Elia Navarro, vecina.

“Aquí hay mucha gente que tenía años en el Gobierno y no quieren que Tlaquepaque progrese. El que venga más turismo es bueno para todos, ellos lo que quieren es volver a tener cargos públicos, por eso andan de revoltosos”.

Jesús Martínez, comerciante.

NUMERALIA

Datos del complejo

10 millones de pesos de inversión para construir el Capta, 80% aportado por la Federación y el resto por el Estado.

217 metros cuadrados será la superficie total del Capta.

160 empresarios encuestados sobre la construcción del Capta; 85% de ellos lo aprueban.

17% de la superficie de la Plazoleta del Arte será ocupada para el Capta.

2 funcionarias darán atención al turista en el Capta.

80% de los recursos para la obra proviene de partidas federales, el restante será otorgado por el Estado.

LAS CIFRAS

185 mil visitantes recibe San Pedro Tlaquepaque cada mes

80 turistas serán atendidos de forma simultanea en el Capta

CLAVES

Casos de éxito en otras ciudades

Acapulco. En el puerto ya existe un Capta que trabaja a nivel municipal en materia de seguridad turística, con participación y coordinación con el Gobierno estatal y federal. Fue creado para orientar, atender, canalizar y resolver situaciones de inconformidad, riesgos, emergencias y desastres naturales que enfrentan los turistas. Opera las 24 horas del día durante todo el año.

Cuernavaca. La ciudad de “La Eterna Primavera” tiene un Capta para facilitar servicios a los turistas. Ofrece acceso fácil a servicios públicos y médicos, incluso protección a los visitantes en sus derechos como consumidores.

Cabo. Se espera que para fin de año quede terminado el Capta en Cabo San Lucas y empiece a operar en 2017. En el sitio se brindará información al turista y manejo de crisis. Contará con atención de Profeco, autoridades federales, la Marina, Ejército y servicios municipales. También tendrá presencia de la Gendarmería y modernos sistemas de protección contra huracanes.