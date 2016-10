Encuentran cachorro de lince en domicilio de Guadalajara

Propietarios de la vivienda hallaron al animal que estaba reposando en lo alto de un árbol frutal

GUADALAJARA, JALISCO (15/OCT/2016).- Elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara localizaron a un gato salvaje en un domicilio particular, ubicado en la calle San Clemente en la colonia La Federacha.



De acuerdo con los elementos, los propietarios de la vivienda reportaron la aparición de un cachorro de lince que se encontraba reposando en lo alto de un árbol frutal de un jardín.



Las labores de captura se prolongaron por casi dos horas. Sin embargo, los efectivos no pudieron someterlo.



Después de las 19:30 horas, el animal saltó por las copas de los árboles y finalmente ingresó a un domicilio abandonado, al cual no pudieron tener acceso los bomberos.



Según el protocolo de captura de los bomberos, una vez que sea capturado, el gato salvaje será remitido a la Semarnat.



Se presume que sea propiedad de uno de los vecinos, quien lo mantenía como su mascota.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ