Permitirán instalación de Feria del Cartón y Día de Muertos

El Ayuntamiento tapatío y 270 comerciantes acuerdan que se permitirá la instalación con algunas restricciones

GUADALAJARA, JALISCO (15/OCT/2016).- Aunque la realización de la Feria de Cartón y Día de Muertos estuvo en riesgo este fin de semana, el Ayuntamiento de Guadalajara y los 270 comerciantes que la conforman acordaron que su instalación se permitirá a partir de este domingo y hasta el 6 de noviembre.



De acuerdo con los comerciantes, el Ayuntamiento de Guadalajara les notificó el pasado viernes que la feria sería suspendida, debido a intervenciones que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) efectuaría en el Parque Morelos.



Debido a que la autoridad municipal desconoció la fecha de arranque y detalles de la obra, la tradicional feria se desarrollará con la advertencia de que los comerciantes abandonarán el lugar al momento de iniciar los trabajos.



"No nos han pasado de manera oficial las fechas y las personas que nos comentaron de esto nos dijeron que si hay obra, se podría poner en riesgo la integridad de los comerciantes", informó Pedro Martínez Ponce, director de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos.



El funcionario advirtió que sólo se permitirá la venta de artículos alusivos al Día de Muertos, como papel picado, miniaturas y adornos para el altar, velas, incienso y cempazúchitl. Asimismo, la venta de artículos de Halloween, ropa y piratería no se permitirán.



Además, se prohibió el uso de gas LP, por lo que los vendedores de pan de muerto deberán de preparar el producto sólo con leña y carbón, lo que afectará a cinco negocios.



Ante este panorama, los comerciantes señalaron que este año trabajarán bajo la incertidumbre de que en cualquier momento podrán ser retirados y de que las opciones para ofrecer productos tradicionales en la vía pública se reducen.



María del Sagrario Reyes Orendáin, líder de 26 vendedores afiliados a la CNOP indicó que las autoridades les han recomendado revisar opciones para vender sus productos el próximo año, ya que el perímetro de la zona centro está restringido.



"Sabemos automáticamente que en el Centro no se podrán instalar y nos recomiendan las orillas, la Plaza de Toros o el ex penal de Oblatos, pero ahí no se venden. Nos dejan sin trabajo".



El día de mañana, el Ayuntamiento de Guadalajara realizará un operativo para verificar que los comerciantes respeten el acuerdo. Asimismo, se comenzará a cobrar 21 pesos por metro cuadrado a cada uno de los locatarios.



EL DATO

La Feria de Cartón y Día de Muertos es una fuente de trabajo para 160 familias tapatías y se realiza desde hace aproximadamente 75 años.



EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ