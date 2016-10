Conforme a derecho, investigación a Vega Pámanes: López Lara

El secretario de Gobierno señala que no emitirá ninguna postura sobre el caso, y que se le realice una investigación

GUADALAJARA, JALISCO (15/OCT/2016).- El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, aseguró que se investigará conforme a derecho al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes.

Este miércoles se dio a conocer un audio donde Vega Pámanes, habla con el comisario de la Policía de Guadalajara, Salvador Caro y le pide que no lleve a dos detenidos con armas de fuego a la Fiscalía.



Por el hecho anterior, el comisario interpuso una denuncia por abuso de autoridad ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero la dependencia derivó el expediente a la Fiscalía de Jalisco.



"No voy a emitir una postura, no a favor ni en contra, que se haga una investigación completa como ya lo ordenó el gobernador para conocer si se cometió un delito", señaló López Lara. "En Jalisco no se protege a nadie, todos los ciudadanos son iguales".



Vega Pámanes aseguró que no renunciará a su cargo en el Poder Judicial y que no le tiene miedo a Enrique Alfaro.



"Sobre la renuncia, por supuesto que no, estamos a dos meses de concluir el periodo de su servidor por cuatro años (como presidente), dejando el Poder Judicial en la mejor posición de los últimos 190 años", aseguró y señaló que también tuvo acercamientos con el ex fiscal central Rafael Castellanos.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS