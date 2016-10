Mujeres marchan en contra de la trata de personas en Jalisco

La movilización fue organizada por A21, quienes buscan alzar la voz 'de quienes son explotados y vendidos'

GUADALAJARA, JALISCO (15/OCT/2016).- En total silencio, una fila de mujeres con vestimentas negras y con una cinta roja en forma de cruz cubriendo sus bocas, marcharon a lo largo de avenida Vallarta la mañana de este sábado para defender los derechos de las víctimas de la esclavitud sexual y trata de personas.



"Aboliendo la esclavitud paso a paso" se leyó en las pancartas que mostraron las protestantes y señalaron que con este acto simbólico se busca alzar la voz "de quienes son explotados y vendidos".



La movilización fue orquestada por la organización mundial A21 (Abolicionistas del Siglo 21), quienes se reunieron desde las 10:00 horas en el camellón de la Avenida Chapultepec para realizar la marcha contra la trata de personas "la esclavitud moderna", según refirieron los manifestantes.



Miriam González, líder del movimiento, señaló que 14 de estas caminatas simbólicas se replicaron en las principales capitales del país y en 270 ciudades del mundo.



Señaló que su principal objetivo es prevenir el fenómeno de la trata de personas, ya que en Jalisco se ha catalogado como "foco de alerta" las regiones de Puerto Vallarta, la Ribera de Chapala y la Zona Metropolitana de Guadalajara.



"Lo primero que queremos hacer es prevenir para que más no sean víctimas y después alentaremos e informaremos, así como capacitaciones a las autoridades. Queremos aportar y servir a la sociedad", puntualizó la activista.



Asimismo, señaló que de acuerdo al Índice Global de Esclavitud, cerca de 45 millones de personas sufren de esclavitud sexual y tráfico de personas.



A21 se asentó en México a partir de este año. Sin embargo, se han realizado protestas con anterioridad. Ésta es la tercera vez en que la Perla Tapatía se convierte escenario de estas marchas simbólicas.



No obstante, la de este sábado fue la más concurrida con la participación de 600 mujeres y cerca de cien varones que repartieron información a lo largo de la caminata.



Miriam González refirió que el siguiente paso será llegar a universidades y escuelas del nivel básico para repartir el manual "Nuestros cuerpos no son mercancía", para prevenir el tráfico de personas con fines sexuales o de explotación laboral.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ