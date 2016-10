Vega responde a diputados que no renunciará

Afirma que el audio difundido es golpeteo político y subraya que Salvador Caro actuó de forma ilícita al grabar la conversación

GUADALAJARA, JALISCO (15/OCT/2016).- Luis Carlos Vega Pámanes responde sin titubeos a los diputados emecistas, panistas y al independiente Pedro Kumamoto que no renunciará al Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Así contesta tras las críticas por el audio difundido en el que pide al comisario de Guadalajara, Salvador Caro, que no lleve a dos detenidos por portación de arma a la Fiscalía. “No voy a caer en otra situación. Yo respeto mucho a los diputados, creo que se están distrayendo en un asunto sin importancia. Sobre la renuncia, por supuesto que no, estamos a dos meses de concluir el periodo de su servidor por cuatro años (como presidente), dejando el Poder Judicial en la mejor posición de los últimos 190 años”.

Por el hecho anterior, el comisario interpuso una denuncia por abuso de autoridad ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero la dependencia derivó el expediente a la Fiscalía de Jalisco.

Vega Pámanes insistió en que recibe hasta 30 llamadas diarias en las que le solicitan apoyo, por eso acepta que, con frecuencia, interviene para ayudar a diversas personas. “He cumplido con cientos, con miles de personas”.

Sobre el caso del audio, apuntó que no llamó para determinar si eran inocentes o culpables, sino para que fueran puestos a disposición de las autoridades correspondientes (la PGR). “Chequen a qué hora se detuvo y a qué hora se pusieron a disposición. De acuerdo con el Código de Procedimientos Penales inmediatamente que la persona es detenida debe ser puesta a disposición de la autoridad competente”.

Por su parte, por no remitir a los dos detenidos a la Procuraduría, y hacerlo ante la Fiscalía, un comandante de la Policía de Guadalajara fue separado de su cargo. El alcalde Enrique Alfaro indicó que el mando incurrió en actos fuera de la ley. “El procedimiento que hizo, independientemente de las razones que ya se han explicado, fue incorrecto. Después de que Vega Pámanes dijo: ‘Acá lo veo’ (en el audio), hubo una llamada a nuestros elementos, para que llevaran a los detenidos a la Fiscalía en lugar de haberlos remitido a la Procuraduría”. Añadió que representantes del Ayuntamiento ya se encuentran en la Fiscalía rindiendo la declaración sobre el tema.

Salvador Caro Cabrera también contestó ayer que fueron tres llamadas las que recibió en julio pasado desde la oficina del magistrado para pedirle que liberara a las dos personas detenidas. Por eso calificó su conducta como “delictiva”.

Aclaró que en la corporación “no se graban las llamadas”. El actuar del titular del Poder Judicial, finalizó, “hace pensar que la institución es un nido de ‘huizacheros’ y deteriora la imagen de todos los Poderes en el Estado”.