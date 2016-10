Usuarios de MiBici, sin capacitación sobre normas viales

La información proporcionada al usuario respecto a las reglas viales y de seguridad es escasa y aborda sólo generalidades

GUADALAJARA, JALISCO (15/OCT/2016).- Basta echar un vistazo a las calles de Guadalajara para percatarse que una importante cantidad de ciclistas optan por el uso del servicio proporcionado por MiBici. Sin embargo, el realizar una visita al módulo de atención y registro ubicado en Calzada Federalismo 403, esquina con La Paz, se constató que la información proporcionada al usuario respecto a las normas viales y de seguridad es escasa y aborda sólo generalidades.

Durante la contratación del servicio, el usuario fue instruido con precisión acerca del manejo del vehículo y de los módulos de estacionamiento; sin embargo, cuando se pidió información sobre normas de circulación, la explicación consistió en el desglose de seis puntos plasmados en un folleto que enumera, en menos de 150 palabras reglas básicas de movilidad, sin que se sugiriera en ningún momento el uso de casco o de algún otro tipo de protección, o se instruyera al ciclista respecto a las señales que puede utilizar al encontrarse en el tráfico.

En junio de este año, Semov publicó el Manual del Ciclista Urbano, el cual se repartiría de manera gratuita en lugares estratégicos. No obstante, al solicitarlo a la encargada de atención al usuario en el módulo, aseguró que no contaban con él y que no sabía en qué fecha lo tendrían disponible, ni dónde era posible adquirirlo.

De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Vial, sólo en lo que va del año han muerto 20 ciclistas en accidentes viales.

Normas no se divulgan

Un sondeo entre usuarios de la Estación Juárez de MiBici, reveló que la mayoría no conocen el manual y coincidieron que, aunque sí recibieron instrucciones viales al momento de contratar el servicio, éstas fueron poco específicas. Otros, por su parte, aceptaron conocer las normas por “intuición” y que habían olvidado lo que les fue dicho por parte del personal del programa gubernamental.

Otros usuarios, como Bárbara, quien utiliza MiBici desde hace año y medio, denuncian que no recibieron capacitación respecto a reglas para preservar su integridad física o sobre el uso de señalética: “Más bien eso es lo que está ahí (en el manubrio de la bicicleta), que dice que no te subas a la banqueta y tener cuidado con el peatón, pero en el módulo no me dijeron nada”.

Alejandro, usuario y trabajador de MiBici, confirmó que sí se proporciona información al usuario, aunque aceptó que es mínima y que el ciclista debe formular preguntas adicionales al personal del módulo si busca profundizar en el tema.