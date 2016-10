'Da miedo, pero más miedo dará cuando llegue el cáncer'

Instalan módulo móvil afuera del Instituto de Cancerología para realizar mastografías gratuitas

GUADALAJARA, JALISCO (15/OCT/2016).- Leticia Herrera acudió al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde a consulta, pero su médico no se encontraba. Cuando salió vio la unidad móvil de mastografía que se ubica fuera del Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC), pero siguió caminando, “llevaba una cuadra, cuando me regresé. Ya estoy aquí, de una vez me voy a checar”.

A sus 47 años es la primera vez que se realiza este estudio: “La verdad es que nos da miedo, pero más miedo nos dará cuando nos llegue el cáncer, entonces sí nos va a dar miedo. A veces dejamos nuestra salud para el último, decimos que no tenemos tiempo y pues también nos da pena”.

En el tema del tiempo, coincide Enriqueta Barajas de 60 años, quien es la segunda vez que se hace una mastografía: “La vez pasada fue en el Seguro, pero tardan un mes en darte la cita, por eso vine hoy aquí, me enteré que aquí era como fuéramos llegando y dije ‘pues ahora es cuándo’ ”.

Las dos mujeres coincidieron en que esta campaña es de suma importancia para salvar la vida de muchas y, aunque las dos se mostraban claramente nerviosas, estaban decididas: Leticia se lavó las axilas, ya que uno de los requisitos es no llevar desodorante, crema o talco.

“Esto tiene que ser por amor a una misma, al rato estamos lamentando. Hace uno prioridades en otros lados y siempre nos dejamos al final”, recalcó Enriqueta.

La unidad móvil que se encuentra fuera del IJC trabajará de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y el estudio es completamente gratuito. Tan sólo en octubre de 2015 se realizaron mil 508 mastografías en este lugar. Para conocer en dónde más se encuentran los módulos, la población puede llamar al 30309633.

Según datos de la Secretaría de Salud Jalisco, en lo que va de este año se han registrado 272 decesos a causa del cáncer de mama y se han detectado mil 413 casos. En 2015 hubo 507 decesos y mil 639 casos.

REQUISITOS

Para realizar el estudio

• Tener más de 40 años.

• Acudir sin desodorante, crema o talco.

• Llevar identificación oficial.