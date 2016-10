'Yo no tengo miedo a Enrique Alfaro...'

Asegura que tampoco le preocupa la denuncia en su contra ante la Fiscalía o un juicio político desde el Congreso de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (15/OCT/2016).- Una grabación publicada el miércoles en la que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes, pide que dos personas detenidas con armas no sean llevadas a la Fiscalía, originó un escándalo en torno al magistrado, al punto que el Congreso de Jalisco se mostró abierto para emprender un juicio político en su contra; por su parte, quien recibió la llamada, el comisario de Guadalajara, Salvador Caro, ya interpuso una denuncia por abuso de autoridad. Sin embargo, ayer Vega Pámanes insistió en que no hubo nada ilegal en su actuar y que, en cambio, se trata de un golpeteo político. En contraste, expuso a su vez los avances que ha tenido el Poder Judicial durante su mandato.

“Todo parte de una llamada donde me dice (Salvador Caro) que no tiene información y luego él me llama a mí y me llama de una manera tendenciosa, maliciosa, grabándome… y luego dos meses y medio después saca una versión editada. ¿No se les hace grave que un comisario de un municipio grabe al presidente del Poder Judicial?”, pregunta.



— Durante la llamada con Salvador Caro, ¿no sintió en algún momento que lo estaban chamaqueando?

— No. Primero, para grabar, para intervenir se necesita una orden judicial… y este señor actuó en la ilegalidad. Como yo soy hombre de Derecho, pues no voy a pensar que otro funcionario esté actuando indebidamente. Él debe presentar la orden judicial para ver si estaba autorizado a intervenir mi teléfono.

— ¿Usted realiza ese tipo de llamadas con frecuencia?

— Para agilizar, para defender y para enderezar los debidos procesos, sí.

— ¿El empresario que le llamó para pedirle ayuda es conocido de usted?

— No, esta persona llamó a (la Oficina de) Presidencia, me dijeron que me querían localizar por un asunto grave. Yo pensé: “Grave… algo de nosotros”. Me dice: ‘Dos de mis custodios no aparecen, que los detuvo la Policía de Guadalajara hace más de dos horas y no los hallan, no contestan… su familia ya está preocupada”. Por eso le llamé así a “Chava” Caro. No hay nada, no le pedí nada ilegal, no le pedí nada fuera de mi competencia: que aparecieran las personas y las pusieran a disposición de la PGR.

— ¿A poco es tan fácil acceder a usted por teléfono?

— Sí, nomás en lo que es de Whatsapp, fíjate todos los que tengo (muestra el teléfono). En promedio, 30 llamadas por día (para pedirle su apoyo).

— Los diputados señalan que era un acto de influyentismo o abuso de poder.

— Te pongo un ejemplo. Un señor que era mi vecino de locker, un día me dice: “Disculpe que lo moleste, sé que usted viene a la carrera, pero tengo un problema muy grave: ‘Mi hijo está desaparecido y en la Fiscalía me dicen que no pueden investigar hasta después de un determinado tiempo’. Le digo: “Dame tus datos y te ayudo”. Le hablé al ex fiscal Central, Rafa Castellanos: “Fíjate que a un compañero del club no se le ha tomado su declaración y ahí te encargo, échale la mano”. El joven apareció dos días después. Esas son las intervenciones que hago de forma institucional.

— ¿No le preocupa lo que se está cocinando en el Congreso: un juicio político?

— Tengo mi conciencia tranquila, si los diputados piensan que está bien, van a correr a un presidente que puso en primer lugar al Poder Judicial (de Jalisco) como nunca en la historia (no precisó en qué indicador).

— ¿Qué le preocupa más: la carpeta de investigación o el juicio político?

— Ninguna de las dos cosas me preocupa. Si ellos creen que hay motivo, yo me defenderé como abogado y tendré que presentar las pruebas. En lo del Congreso es cuestión política, si ellos quieren ahorita mismo me hacen el juicio político y me corren.

— ¿Cuál podría ser la intención de hacer público esto?

— Golpetear al Poder Judicial. Vienen muchas cosas que estuvieron guardando. Primero, la llamada fue hace dos meses y medio; segundo, la llamada está editada; tercero, viene la reforma al Tribunal Administrativo; cuarto, vienen las elecciones… o sea, todo está logísticamente planeado para hacer un ataque sistemático al Poder Judicial.

— ¿Qué opina que Enrique Alfaro le diga que es un cínico?

— Yo respeto mucho a Enrique Alfaro, y sé que ellos todo lo hacen con motivo de aspiraciones políticas para 2018, pero yo le quiero decir al señor, a todo su grupo de Movimiento Ciudadano: Luis Carlos Vega Pámanes no es obstáculo para él, yo soy apolítico.

— ¿Entonces le da, por así decirlo, asco la política?

— Siento que no es justa la política, que sin miramientos acaban con una carrera jurídica, acaban con la reputación de cualquier persona y después no pasa nada.

— ¿No se enfrenta a Salvador Caro por el temor de que Alfaro llegue a la gubernatura?

— No. Yo no tengo miedo a Enrique Alfaro, no le tengo miedo a los funcionarios. He sido abogado desde hace más de 30 años, trabajé en la Procuraduría ocho años, he estado en el Poder Judicial por más de 10 años… si yo fuera un hombre cobarde, ¿crees que estaría yo en este lugar? Por supuesto que no. ¿Tú crees que no me amenazan por lo menos dos o tres veces por semana? Y gente de verdad mala.

Presume combate a la corrupción

— En el 2012 empezaron una investigación en la Judicatura donde se revelaron varias corruptelas y hubo un señalamiento de por qué nada más a los jueces se les investiga, no a los magistrados.

— Los mayores reclamos que teníamos era por el actuar de varios jueces que estaban en el núcleo de la penal (Puente Grande), teníamos 16 jueces y nos tardamos cerca de dos años (para depurar el área) por los amarres que tenían con otros funcionarios donde estaban involucrados consejeros y un senador. Logramos desarticular esa asociación y pusimos jueces nuevos, con otro perfil, y seguimos trabajando en esa comisión anticorrupción. Hoy hemos destituido a 10 jueces, de mi entrada hacia atrás nunca se habían suspendido jueces.

— ¿Esos 10 jueces tienen algún proceso por despido injustificado?

— No, de esos muchos tienen amparo porque son asuntos recientes… a otros se les ha negado el amparo, o sea, son ceses debidamente fundamentados. Son tres o cuatro (reinstalados) y tenemos más de 30 en proceso.

— ¿Ya no hay corrupción en el Poder Judicial?

— No, sí, yo creo que siempre, siempre tenemos que estarlo cuidando, estar atentos al trabajo. Estos resultados no cayeron del cielo, los buscamos. Entonces me voy satisfecho, contento del trabajo que hemos hecho porque aunque haya actores políticos que digan que el Poder Judicial está mal, lo dicen sin fundamentos.

— ¿Tiene un sistema de indicadores para ver el desempeño de los jueces?

— Sí, tenemos estadísticas de todos los jueces, cuál es su trabajo, cuántas sentencias emiten por día… es en lo que nos basamos. Cuando un juez está bajando mucho su rendimiento en el Primer Distrito, lo cambiamos, o cuando ya tiene muchas quejas, lo cambiamos o lo retiramos.

— ¿Recuerda cuántas reubicaciones de jueces se han dado?

— Han sido muchísimos cambios de adscripción.

— ¿Y por qué a los magistrados nunca se les toca?

— ¿Cómo no? Los sistemas de control son diferentes. A los jueces, la Comisión de Vigilancia es la que los supervisa. A nosotros, los magistrados, de acuerdo con la Constitución, es el Congreso quien los califica a través de la ratificación o la no ratificación, entonces nosotros al concluir el primer periodo de siete años, tres meses, antes tenemos que mandar un dictamen donde vienen todos los asuntos que resolvimos, y el Congreso es el que estudiando ese dictamen los califica. Si hubiera una falta grave no estipulada se puede ir hasta el juicio político.

— En pocas palabras, no hay sanciones por corrupción contra magistrados.

— No.

— ¿Y no hay corrupción entre los magistrados?

— Si no hay denuncias, me imagino que no debe haber corrupción.

— ¿Seguirá como magistrado tras terminar su presidencia?

— Así es. Yo termino como presidente (del Supremo Tribunal) el 31 de diciembre y me regreso a una sala.

— ¿Ahora pasa al lado de Higinio Ramos y de Celso Rodríguez?

— No, paso a ser un ex presidente más, no igual.

— Hay niveles...

No, no, no, yo respeto mucho a mis compañeros que me han antecedido en la Presidencia, y la verdad, diría uno, de haber sabido mejor me sigo en mi ponencia… está duro. Lo duro no es el trabajo, lo duro es lo político, que no te dejan aventajarle, avanzar, que te ponen zancadillas.

— Se interpretó como que no le gustó ser presidente.

— No, lo que no me gustó para nada es el golpeteo.

— ¿Quién es ese golpeteo político al que se refiere?

— Los grupos políticos tienen su quehacer, y dentro de su quehacer pelean espacios, y aquí nosotros somos institucionales y trabajamos.

— ¿Y por el lado político quiénes son? Se ha peleado con el fiscal, con los consejeros, ahora con Alfaro. ¿Está consciente de que será el presidente más polémico?

— Lo que sí estoy seguro es que voy a ser el presidente que más ha trabajado en los últimos años. Y no sólo yo, sino todo mi equipo, y que he trabajado con los jueces y magistrados.

— ¿Tiene muchos amigos?

— Pues hasta antes de ser presidente sí tenía muchos.

— ¿Ahora?

— Hoy tengo más amigos que antes.

— Y con el escándalo del audio, ¿quiénes fueron sus amigos que lo llamaron primero?

— Un sinfín. Y tengo el respaldo de los 33 magistrados.

— ¿Le llamó Leonel Sandoval?

— Todos, todos...

— ¿Le llamó el gobernador?

— No... el señor gobernador no me llamó.

LAS FRASES

"Lo del Congreso (la posibilidad de un juicio político) es cuestión política, si ellos quieren (los diputados) ahorita mismo me corren".

" (Salvador Caro) actuó en la ilegalidad. Como yo soy hombre de Derecho, no voy a pensar que otro funcionario esté actuando indebidamente".

" Lo duro no es el trabajo (en la Presidencia del Poder Judicial), lo duro es lo político, que no te dejan aventajarle, avanzar, que te ponen zancadillas".

"Siento que no es justa la política, que sin miramientos acaban con una carrera jurídica, acaban con la reputación de cualquier persona y después no pasa nada".

"Yo no tengo miedo a Enrique Alfaro, no le tengo miedo a los funcionarios. Si yo fuera un hombre cobarde, ¿crees que estaría en este lugar?".

REPORTE DOING BUSINESS 2016

Implementación del nuevo sistema de justicia penal

Estado Índice de calidad en procesos judiciales 1.- Estado de México 13 2.- Nuevo León 13 3.- Jalisco 12.5 4.- Quintana Roo 12.5 5.- Durango 12 6.- Coahuila 11.5 7.- Guanajuato 11.5 8.- Sinaloa 11 9.- Tamaulipas 11 10.- Aguascalientes 10.5

Nota: Jalisco avanzó 14 lugares, de acuerdo con el reporte 2014.

RANGKING NACIONAL

Implementación de la oralidad mercantil y juicios en línea

Clasificación por niveles (agosto de 2016)

1.- Nuevo León 2.- Chihuahua 3.- Yucatán 4.- Coahuila 5.- Guanajuato 6.- Estado de México 7.- Tamaulipas 8.- Jalisco 9.- Baja California 10.- Aguascalientes

Nota: En tres años, Jalisco avanzó del sitio 32 al 8.

Fuente: Consejo de coordinación para la implementación del sistema de justicia penal.

