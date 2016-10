Vega Pámanes asegura que no renunciará a su cargo

Insiste en que lo único que solicitó fue poner a disposición de las autoridades a los detenidos

GUADALAJARA, JALISCO (14/OCT/2016).- Después de que diferentes actores en el Ayuntamiento de Guadalajara y en el Congreso del Estado solicitaron que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes, fuera separado de su cargo, el magistrado negó la posibilidad de que esto ocurra. “Yo ya he fijado mi postura, no voy a caer en otra situación, yo respeto mucho a los diputados, creo que se están distrayendo en un asunto sin importancia. (...) Sobre renuncia, por supuesto que no, estamos a dos meses de concluir el periodo de su servidor por cuatro años, dejando el Poder Judicial en la mejor posición de los últimos 190 años”.

El pasado miércoles un medio local dio a conocer un audio en el que Vega Pámanes hablaba con el comisario de Guadalajara, Salvador Caro. En éste se escucha al presidente interceder a favor de dos personas detenidas el pasado 29 de julio, pues portaban armas afuera de un banco. Al parecer, “el patrón” de los detenidos le pidió el favor.

Por este hecho el comisario interpuso una denuncia por abuso de autoridad ante la PGR el pasado 3 de octubre, pero la dependencia federal derivó el expediente el día 4 debido con el argumento de que se trata de un delito del fuero común el denunciado. De este modo, actualmente es indagado por la Fiscalía.

Vega Pámanes insistió en que como la llamada que realizó (que no negó el hecho) ha hecho muchas ya antes de personas que le solicitan apoyo. “He cumplido con cientos, con miles de personas”. Explicó que no llamó para determinar si eran inocentes o culpables, sino para que fueran puestos a disposición de las autoridades, de acuerdo al nuevo sistema.

“Chequen a qué hora se detuvo y a qué hora se pusieron a disposición. De acuerdo al Código de Procedimientos Penales inmediatamente que la persona es detenida debe ser puesta a disposición de la autoridad competente”.