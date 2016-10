Ejidatarios presentan denuncia contra funcionario de la SCT

Aseguran que Fausto Muciño Durán los amenazó para que aceptaran el pago que les ofrecían

GUADALAJARA, JALISCO (13/OCT/2016).- Por amenazas y extorsión Ejidatarios de El Zapote, que demandan el pago de tierras en la zona donde se construyó el Aeropuerto de Guadalajara, presentaron una denuncia contra un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR).

"Es por amenazas por parte del director de Vinculación de la SCT, Fausto Muciño Durán, amenazas muy graves contra las familias, de los abogados, contra su servidor y contra todos los ejidatarios; y extorsión, queriendo que aceptáramos esas cantidades ridículas a la fuerza a través de amenazas", explicó Nicolás Vega Pedroza, presidente del Ejido El Zapote.

La denuncia presentada por Vega Pedroza y los asesores jurídicos, Sergio Arturo Pérez Rea y Maximiliano Lomelí Cisneros, está fechada el 12 de octubre y recibida a las 19:09 horas en la PGR.

Las amenazas se registraron el pasado martes en la reunión que sostuvieron con funcionarios estatales y de la SCT, en la que pretendían que aceptaran un pago de 30 millones de pesos por los terrenos y con ello terminar con el añejo conflicto, recordó.

Dijo que las amenazas no los amedrentan y continuarán sus acciones.

"Mientras no se cumpla con la sentencia nosotros no vamos a salirnos ni del estacionamiento (del aeropuerto), ya no vamos a hacer bloqueos, vamos a dejar que entren los usuarios en forma gratuita (al estacionamiento), y el plantón que tenemos ahí afuera del área Internacional".

Además, de la denuncia ante la PGR, anunció que también se presentará una queja contra Muciño Durán ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Esta mañana hubo un acercamiento entre ejidatarios y la Secretaría General de Gobierno, básicamente para "que no se pierda el contacto".

