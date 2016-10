Danzantes y payasos rinden tributo a la Virgen de Zapopan

Cerca de 29 mil danzantes se reunieron este jueves para profesarle respeto a 'La Generala'

ZAPOPAN, JALISCO (13/OCT/2016).- La Basílica de Zapopan presume casa llena, atiborrada de fieles que pasan a ver la imagen de su Virgen que ayer 12 de octubre regresó a casa. Adentro, los romeros le profesan respeto a ''La Generala'' con flores y veladoras, se persignan, rezan o se hincan. Afuera, en el atrio, los danzantes le muestran fervor zapateando una, dos, quince, veinte horas, o hasta que el cuerpo aguante.



Este 13 de octubre el municipio celebró a los 29 mil danzantes, de 260 grupos autóctonos, que desde el martes llegaron a rendir tributo a su patrona. Entre ellos también hay varios vestidos de payasos, que te asustan y te arrojan espuma si interfieres el baile de los danzantes, como Jorge, un zapopano que dice lleva 28 años danzando, pero esta ocasión prefirió vestirse como payaso.



"Es que es más fácil hacer este traje. Yo entré de danzante para pagar una manda y se me hizo tradición ya venir todos los años, todo por la Virgen", dice mientras se levanta por momentos la máscara.



A su alrededor hay otros con máscaras de payasos, calaveras o hasta una cabeza de cerdo. Jorge dice que a esos disfraces se les llaman morenos, cuya función es cuidar a los danzantes. "El danzante se dedica a hacer ofrenda y el moreno tiene que cuidar la danza. Es tradición, muchas veces la gente estorba y les dices por favor y no se quitan, el moreno lo hace para ayudar al danzante, tiene que darles agua, estar con ellos si el danzante se golpea, llevar los tambores".



Jorge cuenta que este año hay más presencia de morenos, sobre todo de los personajes con globos y cabellos de colores que suelen aterrorizar a los niños. "Como que se hizo moda, con esos eventos que ha habido últimamente en Facebook porque el payaso toda la vida ha salido pero este año ha habido más todavía. Dijeron que a todos los vestidos de payasos nos iban a detener, a golpear, pero hasta ahorita no ha habido nada".



Todo, repite, es por agradecimiento porque este 2016 le ha ido bien. "Este año le danzo a la Virgen por eso, pienso cambiar el que sigue por un traje, pero quiero seguirle, hasta que Dios me preste vida".



"Nosotros somos esclavos de la Virgen"



José Luis Quirarte Macías fue uno de los tres representantes de cuarteles reconocidos por el Ayuntamiento de Zapopan este jueves, con motivo del festejo del Día del Danzante que se conmemora el 13 de octubre.



El director del Cuartel Real Unión de Danzas Autóctonas de Jalisco, que este año llevó alrededor de ocho mil danzantes, dice que agradece la distinción, aunque el reconocimiento que más le importa es el de arriba, y voltea al techo. "Queremos no perder esto que tanto nos llena de gozo, estar danzando, porque cada uno de los sones que hacemos para nosotros es una oración a la Virgen María y a Dios nuestro señor, nosotros somos esclavos de la Virgen".



Quitarte Macías no se imaginaría la vida sin danzar, ya que además de que se lo prometió a sus padres lo lleva en el alma."A mí me gusta de corazón, me siento muy satisfecho, yo he sentido que Dios y la Virgen me han ayudado a estar viviendo con bien. Voy a cumplir 64 años y no siento cansancio"



Para los que quisieran ser danzantes, José Luis recomienda escoger una danza con disciplina y valores, porque señala que hay personas que no aceptan reglas y luego se salen para andar en mal estado por las calles. "Las personas que quieran entrar a un grupo que vean que en realidad le sirvan a la Virgen. Es importante respetarse entre compañeros, traer su traje de danzante porque al traerlo se están convirtiendo en soldados de Dios, hacer las oraciones correspondientes, que sepan lo que danzan".



Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, también le entregó el reconocimiento a Salvador Vásquez Mejía, director General del Cuartel de Danzas Chimalhuacanas del Estado de Jalisco, organización que cuenta con la participación de 12 mil danzantes y a Natalio García, director del Cuartel de Danzas Autóctonas de Zapopan formado por nueve mil 686 integrantes.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ