Policía Metropolitana pasa primer filtro en Guadalajara

Señalan que ahora cada convenio que se suscriba para la creación del organismo no debería regresar al municipio

GUADALAJARA, JALISCO (13/OCT/2016).- Pese a la férrea oposición de la fracción edilicia del PRI, la Comisión de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó facultar al presidente municipal, al secretario general y a la síndico para suscribir el acuerdo con los demás municipios que permitirá la creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad.



"Hoy lo que estamos haciendo es aprobar que se suscriba un convenio para evitar que cada acto sea ratificado en su caso. Es decir, generar un acuerdo que autoriza por conducto del presidente municipal y la síndico se convenga y se genere una junta de gobierno formal que permita dar esa ejecución y no entorpecer el procedimiento administrativo", señaló el presidente de la comisión Marco Valerio Pérez Gollaz.



"Cada acto tendrá que hacerse conforme a derecho, fundado y motivado, pero no necesariamente cada acto tendrá que volver a los municipios".



A propuesta del regidor Alfonso Petersen, se aprobó modificar la iniciativa para que la autorización de la transferencia de recursos (humanos y materiales) al convenio de seguridad, sea con la aprobación de los Ayuntamientos respectivos y no solamente por los alcaldes.



Asimismo, se incluyó que la simple intención de adherirse al convenio por parte del Gobierno del Estado fuera suficiente para que se integre al mismo, con derecho de voz y voto.



Salvador Rodríguez, regidor del PRI, reclamó que recibió el proyecto de dictamen hoy a las 9:58 de la mañana por conducto de su asesor. Consideró que la propuesta no analiza a fondo las consecuencias conforme a los artículos 115 y 21 de la Constitución Mexicana, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



"Yo no sé cuál es la necesidad de sacar esto tan pronto, algo que puede ser positivo. No hagan malhechuras al vapor, deberían ponerse a estudiar porque eso que estamos aprobando va a tener repercusiones legales".



"Que primero reformen la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales y que de ahí baje a los municipios, no de aquí para allá".



El regidor señaló que cualquier acción de la figura dará pie a que los criminales queden libres por falta de sustento jurídico.



Por su parte el coordinador de la fracción priista, Sergio Otal, indicó que la propuesta no especifica cuántos bienes muebles e inmuebles se entregarán de la policía municipal a la metropolitana y pidió aclarar el costo y bajo qué modalidad se transferirán a la nueva corporación.



Marco Valerio aseguró que la única instancia que puede decir que un acto es inconstitucional es la Suprema Corte de Justicia de la Nación e indicó que la Agencia no es una instancia intermedia entre los municipios y el Gobierno del Estado, sino una figura de coordinación.



Por otro lado señaló que no es necesario que la creación del organismo público descentralizado sea aprobada por el Congreso del Estado al asegurar que también puede proceder con acuerdos intermunicipales.



Este lunes, la iniciativa se votará en el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara.



Fracción edilicia del PRI en Guadalajara adelanta: 'votaremos en contra'



Al considerar que la creación del organismo público descentralizado es inconstitucional, la fracción edilicia del PRI en el Ayuntamiento de Guadalajara adelantó que votarán en contra de la iniciativa para suscribir el convenio de creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad.



El coordinador de la fracción, Sergio Otal Lobo, señaló que no se han resuelto las 40 observaciones que realizó el Gobierno del Estado durante las mesas de trabajo sobre temas financieros, operativos y administrativos.



"Necesita forzosamente la autorización del Gobierno del Estado y la coordinación con el ejecutivo", señaló el edil.



Este lunes los alcaldes metropolitanos de Movimiento Ciudadano, encabezados por Enrique Alfaro fijaron el 17 de octubre como fecha para aprobar la Agencia Metropolitana de Seguridad y el 26 de este mes como plazo para firmar el convenio.



Otal Lobo rechazó las declaraciones del alcalde Enrique Alfaro donde dio por hecho que el Pleno del Ayuntamiento tapatío aprobará a la Agencia Metropolitana e impuso fechas.



"La fracción del PRI vota de manera responsable y sin lineamientos, no obedecemos a intereses particulares o a órdenes como quizá sí lo hacen otros regidores de su fracción".

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS