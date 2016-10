Estudiante jalisciense gana oro en Infomatrix Sudamérica

La alumna de la prepa de Zacoalco de Torres presentó un estudio que busca recuperar la importancia del equipal en el entorno social

GUADALAJARA, JALISCO (13/OCT/2016).- Con un trabajo que recupera la importancia del equipo, Alma Delia Castillo Barba, alumna de la Preparatoria de Zacoalco de Torres de la Universidad de Guadalajara (UdeG), ganó la medalla de oro en Infomatrix Sudamérica.



Se trata de la feria de ciencias organizada por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Aplicada A.C. (SOLACYT), que tuvo lugar en Bogotá, Colombia.



En el concurso realizado en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, los días 7 y 8 de octubre, la alumna presentó el estudio "El equipal como sustento económico y social", el cual busca recuperar la importancia de esta artesanía en el entorno social.



"A partir de un trabajo escolar que encontré en casa de mi abuela, me enteré de cosas que llamaron mi atención. Por ejemplo, que en mí familia tenían un oficio relacionado con los equipales, pero al buscar más información me di cuenta de que era escasa, de difícil acceso y poco confiable", explicó la estudiante.



Castillo Barba, quien cursa sexto semestre, destacó que trabajó en la investigación durante ocho meses. Previo a su participación en Colombia, obtuvo la medalla de Platino el pasado mes de abril en el concurso Proyecto Multimedia, realizado en Guadalajara.



La profesora Marisol Castro Rubio, asesora encargada del proyecto en su etapa final, refirió que el trabajo premiado destaca porque da a conocer la importancia del equipal en Zacoalco de Torres y en la región.



"A pesar de que es una artesanía con aproximadamente 150 años de antigüedad, no se cuenta con documentación suficiente que avale su existencia", dijo la docente y agregó que el concurso reunió a participantes de México, Colombia y El Salvador.



Ambas agradecieron el apoyo recibido por parte del director de la Preparatoria de Zacoalco de Torres, doctor Sergio Aguilar Moncayo; al profesor Rafael García, asesor en la etapa inicial del proyecto, así como a los profesores Luis Carlos Escobar y Salvador Encarnación.