Llamada con Caro fue con fines institucionales: Vega Pámanes

Asegura que cuando se lo solicitan intercede para evitar violaciones a los derechos humanos

GUADALAJARA, JALISCO (13/OCT/2016).- Tras los señalamientos al titular del Poder Judicial de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, quien fue grabado cuando llamó al comisario tapatío, Salvador Caro, preguntando por dos supuestos delincuentes detenidos, el magistrado se deslindó y señaló que marcó al funcionario de Guadalajara con un fin “institucional”.

“Cuando me solicitan, cualquier persona, apoyo para que se respete el debido proceso y se eviten violaciones a los derechos humanos, he intercedido institucionalmente para que no haya ninguna violación y fue lo que aconteció”, aseguró el magistrado.

Ayer se dio a conocer un audio en el que Caro y Vega conversan sobre la detención de dos personas. En la llamada el magistrado cuestiona por qué los detenidos fueron enviados a las instalaciones de la Fiscalía, pues esto “nomás va a entorpecer el trámite”, a lo que el comisario responde que fue porque estaban relacionados con robos.

Vega Pámanes acusó que la filtración de ese audio se trata de un golpeteo mediático por parte de un partido político. Añadió que fueron dos llamadas y en la segunda cuando fue grabado con “dolo y mala fe”.

Al respecto, el regidor del Ayuntamiento tapatío, Marco Valerio Pérez, señaló que no es atribución del magistrado llamar a autoridades para solicitar que se apliquen protocolos establecidos en impartición de justicia y aseguró que ese tipo de conductas están encuadradas como actividades delictivas según lineamientos nacionales de seguridad.

El regidor tapatío aseguró que ante este tipo de situaciones la autoridad municipal decidió interponer una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, en posterior rueda de prensa, el fiscal general, Eduardo Almaguer, aclaró que la investigación contra Vega Pámanes fue turnada a la Fiscalía por ser competencia del Estado.