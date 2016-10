Vega Pámanes niega abuso; Fiscalía investiga

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado rechaza haber solicitado la liberación de presuntos delincuentes

GUADALAJARA, JALISCO (13/OCT/2016).- Tras darse a conocer este miércoles un audio donde el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes, habla con el comisario de la Policía de Guadalajara, Salvador Caro, sobre la detención de dos personas armadas, el magistrado negó que habría pedido la liberación de los mismos; sin embargo, la Fiscalía General ya investiga los hechos.

“Un servidor rechaza y niega categóricamente haber gestionado algún beneficio para estas personas, solamente lo constitucional, es decir, que fueran presentados ante la autoridad de forma inmediata”, refirió Vega Pámanes.

Fue el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, quien pidió una puntual investigación: “Habremos de investigar el entorno para revisar el procedimiento y la etapa procesal, si fue de acuerdo a derecho, y si fue alguna situación irregular actuaremos en consecuencia".

El fiscal General, Eduardo Almaguer, informó que ellos atrajeron la investigación de la denuncia, interpuesta por Caro y la síndica Ana Bárbara Casillas, por abuso de autoridad en contra de Vega Pámanes presentada ante la PGR debido a que la instancia federal se declaró incompetente porque se trata de un asunto del fuero común.

Los hechos que dieron origen al asunto ocurrieron el 29 de julio, cuando policías de Guadalajara detuvieron a dos personas armadas afuera de un banco, padre e hijo, Manuel y Emanuel “N”. Según la denuncia presentada el 3 de octubre donde se menciona que Vega Pámanes llamó para pedir la liberación de estas dos personas “porque el patrón” de ellos lo había solicitado.

Un día después, la PGR envió el expediente a la Fiscalía por ser de su competencia. “Se ha abierto la investigación correspondiente con el número de carpeta NUC/D-I/44369/2016, se ha iniciado el proceso, el agente del Ministerio Público habrá de requerir a los denunciantes para que puedan acercar la prueba, en este caso el audio que fue dado a conocer por un medio de comunicación”. De encontrar elementos de delito, procederán.

En cuanto a los hombres armados, la PGR aclaró que se les vinculó a proceso el 24 de agosto y se les dejó en libertad bajo caución el 27 de ese mes por no ser delito grave la sola portación de arma de fuego.

Al respecto, el regidor de Ayuntamiento de Guadalajara, Marco Valerio Pérez Gollaz, dijo que no es función de Vega Pámanes solicitar la presentación de los detenidos. “Esa no es su labor, él no es el presidente de Derechos Humanos, él tiene otras circunstancias”.

Este conflicto se presenta en medio de las diferencias entre los alcaldes de MC y el Estado por la Agencia Metropolitana de Seguridad.

“Es ahora cuando entendemos el porqué muchos de los actores no quieren que las cosas cambien, no quieren que los modelos de seguridad, de procuración de justicia e impartición de la misma cambien”, dijo el regidor.