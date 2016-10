Treinta personas de Altos Sur tendrán visa para ver a sus hijos en EU

Se trata de la segunda etapa del programa piloto, Familias sin Fronteras de la Sedis

GUADALAJARA, JALISCO (12/OCT/2016).- Un total de 30 personas de la zona Altos Sur, que tengan hijos migrantes en Estados Unidos desde hace 10 años o más, podrán ir a visitarlos el próximo mes de diciembre con apoyo del programa Familias sin Fronteras de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedis) del gobierno de Jalisco y el Consulado Americano.



Esta es la segunda etapa del programa piloto, luego de haber apoyado a 16 personas de Tamazula de Gordiano, quienes obtuvieron una visa temporal de un mes para viajar en septiembre y estar a sus hijos a quienes no veían desde hace muchos años.



El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, recibió en Casa Jalisco a las y los beneficiarios de la primera etapa, entre ellos, Margarita García, de 68 años, quien se reencontró con uno de sus cinco hijos que viven en California, luego de 26 años de no verlo.



"Fue una experiencia muy bonita, yo estuve allá todo el mes de septiembre; mi hijo y yo lloramos de alegría, sentí muy bonito, el que tenía muchas ganas de ir era mi esposo, pero desgraciadamente falleció hace siete años".



El titular de la Sedis, Miguel Castro Reynoso, indicó que las personas de la primera etapa cumplieron con lo que se les pidió, que era regresar a Jalisco después del permiso otorgado en la visa.



La segunda etapa saldrá el próximo 19 de octubre, pero las personas que salgan beneficiadas se irían el próximo mes de diciembre, por lo que pasarán las fiestas navideñas con sus familiares.



Los requisitos es que las personas sean mayores de 65 años, que tengan mínimo 10 años de no haber visto a su hijo o hijos, ser jalisciense, no haber estado en Estados Unidos de manera ilegal y no tener antecedentes penales, entre otros.

"No es el gobierno, a través del programa Familias sin Fronteras, un otorgador de visas, porque el objetivo no es otorgarle a alguien una visa para que se vaya de vacaciones o a pasear, el objetivo es que haya un reencuentro entre las familias, y que permita que por sus condiciones de salud o económica tengan la oportunidad de acceder a una visa, que bajo otras características sería prácticamente imposible que se les pudiera otorgar".



EL DATO



-Para poder participar en la convocatoria, los interesados pueden acudir a las áreas de Desarrollo Social de los municipios, mandar un correo a familias.sinfronteras@jalisco.gob.mx o llamar al teléfono del Instituto Jalisciense de Migración, 38 18 28 00, extensión 52204 y 52661.



-La región elegida para la segunda temporada es la de Altos Sur, que abarca los municipios de Tepatitlán de Morelos, Arandas, Mexticacán, Jalostotitlán, Acatic, Jesús María, San Julián, San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe y Cañadas de Obregón.



-Las visas son de un mes y el costo del trámite de la misma corren por cuenta del beneficiario, así como los gastos de transportación.

EL INFORMADOR /THAMARA VILLASEÑOR