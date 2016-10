Vega Pámanes niega haber pedido liberar a detenidos

Asegura que la llamada a Salvador Caro fue para solicitar que los detenidos fueran puestos a disposición de las autoridades correspondientes

GUADALAJARA, JALISCO (12/OCT/2016).- Ante los señalamientos sobre la presunta petición del titular del Poder Judicial de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, quien fue grabado cuando llamó al comisario tapatío, Salvador Caro, preguntando por dos supuestos delincuentes detenidos, el magistrado se deslindó y señaló que únicamente marcó al funcionario de Guadalajara con un fin “institucional”.

Vega Pámanes mencionó que la llamada con Caro tenía como fin solicitar que los detenidos fueran puestos a disposición de las autoridades correspondientes, pues argumentó que una persona le pidió intervenir ya que los presuntos delincuentes estaban incomunicados y desconocían sobre su paradero.

“Un servidor, como presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, rechaza y niega categóricamente haber gestionado algún beneficio para estas personas, solamente lo constitucional, es decir, que fueran presentados ante la autoridad de forma inmediata”, señaló.

Esta mañana un medio local dio a conocer un audio en el que Caro y Vega Pámanes sostienen una conversación sobre la detención de dos personas. En la llamada el magistrado cuestiona el porqué los detenidos fueron enviados a las instalaciones de la Fiscalía, pues esto “nomás va a entorpecer el trámite”.

“Cuando me solicitan, cualquier persona, apoyo para que se respete el debido proceso y se eviten violaciones a los derechos humanos, he intercedido institucionalmente para que no haya ninguna violación de ningún tipo y fue lo que aconteció”, aseguró el magistrado.

