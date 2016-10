Se investigará que Fiscalía haya aplicado estado de derecho: Aristóteles

Esto luego de que supuestamente Vega Pámanes pidiera la liberación de dos delincuentes

GUADALAJARA, JALISCO (12/OCT/2016).- El gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, anunció que se hará una investigación para saber si el Poder Ejecutivo, a través de la Fiscalía General, actuó con responsabilidad y aplicó el estado de derecho, en torno al tema en el que está envuelto el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, quien supuestamente pidió la liberación de dos presuntos delincuentes.



"No tengo el audio completo para escucharlo, pero lo que sí atendí primeramente fue el proceso que le corresponde al Poder Ejecutivo a través de la Fiscalía General... de acuerdo a nuestra responsabilidad habré que investigar que el Ejecutivo del Estado haya actuado en consecuencia y sobre todo de manera transparente aplicando el estado de derecho".



Mencionó que lo único que conoce es una parte de un audio en donde supuestamente Vega Pámanes pide al comisario de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, que se libere a dos personas detenidas, aunque no ha escuchado el audio completo.



"Lo que me informan es que la detención se puso a disposición de la Procuraduría General de la República, así es de que habremos de investigar el entorno para revisar el procedimiento y la etapa procesal, si fue de acuerdo a derecho y si fue alguna situación irregular, actuaremos en consecuencia, aunque esto es un tema por portación de arma, de presunción de delito de orden federal", puntualizó el primer mandatario estatal.



