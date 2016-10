Romería 2016 registra 300 mil asistentes más que en 2015

El presidente municipal considera que el incremento se debe a que la gente ya se familiarizó con el nuevo trayecto por avenida Américas

ZAPOPAN, JALISCO (12/OCT/2016).- Este año el recorrido de la Romería registró una afluencia de un millón 800 mil personas, 300 mil más que en 2015, anunció el alcalde Pablo Lemus Navarro en la rueda de prensa para dar a conocer el balance final de lo acontecido en la fiesta religiosa.

El presidente municipal consideró que el incremento se debió a que la gente ya se familiarizó con el nuevo trayecto por avenida Américas y al buen clima que se tuvo, además de que destacó que este 2016 es el primero en donde la Romería se festeja con el nuevo decreto de patrimonio inmaterial. “Continuaremos con los trabajos para que esto no sea considerado a nivel municipal, sino que la Romería tenga este carácter también validado por la Unesco, estamos siguiendo los procedimientos, para que esta fiesta cultural, ciudadana, religiosa, se mantenga a través de los años”.

Lemus Navarro dijo que se busca blindar a la festividad como un evento cultural, para con ello poder propagar la tradición en el mundo, y que el nombramiento ayudaría a la difusión de la misma. “Mañana es el Día del Danzante y esto es parte de lo que la Unesco estará informando, ojalá y muchas personas pudieran acompañarnos a ello”.

Sobre cuando podría darse el nombramiento de patrimonio inmaterial por parte de la Unesco, indicó que es un periodo incierto. “Calculamos que pudiera tardar otros dos o tres años, estamos trabajando distintas políticas públicas, dos ejemplos breves. El día del grito presentamos el video ''mapping'' que se refleja en la fachada, que describe toda la historia del municipio, esto fue financiado por el fideicomiso de visitantes. Muy pronto estaremos presentando el proyecto de lo que nosotros llamamos Plaza Los Arcos, que es la plaza que está al inicio del andador 20 de noviembre”.

En el caso de servicios de salud, el primer edil dijo que hubo 178 atenciones médicas, de esas 147 fueron atendidas en los cuatro módulos del OPD de salud, el restante en módulo de la Cruz Roja. “Hubo nueve personas extraviadas, solo una menor permanecía en un módulo del DIF”.

Acerca del costo de la festividad, el alcalde refirió que en Zapopan se gastaron 3.2 millones de pesos, 500 mil pesos menos que en 2015, donde lo ejercido fueron 3.7 millones de pesos. “¿Qué sucedió el año pasado? llevábamos once días de Gobierno cuando fue la Romería, desafortunadamente la administración anterior no había hecho la adquisición de muchos de los servicios que se necesitaban, como baños móviles, botellas de agua. Y no podíamos poner un proceso de licitación porque lleva tras semana y tuvimos que comprar muchas cosas directas”.

Enrique Ibarra, secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, agregó que el municipio tapatío erogó 810 mil pesos, principalmente en los rubros de baños públicos, hidratación y apuntalamiento en Plaza Liberación.

Seguirá festividad en Zapopan

Pablo Lemus informó que el operativo en Zapopan seguirá con el Día del Danzante que se festeja este 13 de octubre, por lo que de los 900 comerciantes registrados apenas van 618.

Numeralia Zapopan

15.5 toneladas de basura

29 personas detenidas; 21 por riña en Ávila Camacho y San Jorge y las demás por alterar orden en distintos puntos del trayecto

22 actas levantadas por parte de Inspección y Vigilancia

9 personas extraviadas, siete menores de edad y dos adultos. Sólo una quedaba aún en módulo al corte de la rueda de prensa

387 supervisiones de Protección Civil

Numeralia Guadalajara

Inicio operativo: 15:00 horas día 11 octubre

Se recogieron 36 toneladas de basura

Afluencia total un millón 500,000 personas

47 supervisiones

78 actas de infracción de parte de Inspección y Vigilancia (Todas fueron por no contar con permiso municipal y se hicieron durante todo el recorrido. De estas 74 actas, una fue por utilizar gas LP y otra por obstruir banqueta y paso peatonal)

2 ramas de árbol retiradas

6 atenciones médicas

1 traslado

2 menores extraviados y localizados

Durante la jornada se registraron algunos conatos de riña, los cuales fueron controlados y disueltos de manera inmediata por los oficiales. No hubo detenidos, informó la Comisaría.

Se entregaron alrededor de 500 permisos a comerciantes durante la Romería. Más de 400 en el Centro.

50 mil botellas de agua para fieles.

