Sin acuerdo, reunión de la SCT con ejidatarios

Los ejidatarios señalaron que mantendrán el plantón en las salas internacionales, dejarán el paso libre al estacionamiento

GUADALAJARA, JALISCO (12/OCT/2016).- La mesa de diálogo entre ejidatarios de El Zapote con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ayer en Palacio de Gobierno, tampoco llegó a un acuerdo para el pago de 300 hectáreas que son ocupadas por el Aeropuerto tapatío.

En esta ocasión medió el secretario de Gobierno, Roberto López Lara. Nicolás Vega, presidente del ejido, informó que la propuesta no varió de las que antes les han hecho: “No hay voluntad de llegar a algún convenio”, señaló.

"Esta invitación, no se puede alterar uno, pero nosotros la consideramos una burla de parte de SCT, nos querían dar terrenos los cuales ya están ocupados por el ejido El Verde, donde están todos los estacionamientos, siempre tratando de engañarnos. Nos ofrecieron 30 millones de pesos por nuestro patrimonio de toda la vida. Ellos no ofrecen que administremos el estacionamiento u otra alternativa, hay terrenos que sí se los pedimos pero dicen que es imposible, entonces no hay voluntad de llegar a algún convenio".

La negativa de los ejidatarios provocó que el director de Vinculación de la SCT, Fausto Musiño, lanzara presuntas amenazas a los abogados, explicó Maximiliano Lomelí, representante legal. "Hago una acusasión seria en contra de Fausto Musiño, señaló que él sabía dónde vivían nuestros hijos, nuestras esposas, que estábamos intervenidos, que sabían a qué nos dedicábamos, qué manejábamos, nos tachó de lo que no, para ver si soltábamos el asunto".

Por este asunto, este miércoles acudirán a interponer una denuncia, sin embargo, agradeció la intervención del Gobierno del Estado por facilitar la reunión.

Ante lo anterior, mantendrán el plantón en las salas internacionales, dejarán de nuevo el paso libre al estacionamiento y probablemente se instalarán frente a los comercios dentro.

Por su parte, el secretario General --que en varias ocasiones abandonó la sala y dejó solos a los presentes-- dijo que no escuchó amenaza alguna. "Yo no escuché, yo estuve entrando y saliendo bastante". Sin embargo, aseguró que están en toda la disposición de continuar mediando en las negociaciones que no se detalló cuándo se podrán reanudar. Fausto Musiño no otorgó entrevista.