Llegaron los antojitos y las artesanías a la Romería

Cerca de 594 ambulantes se instalan en la calle Independencia en los dos metros que les fueron asignados

GUADALAJARA, JALISCO (11/OCT/2016).- Artesanías, artículos religiosos, juguetes, sombreros y gorras para protegerse del sol, antojitos mexicanos, elotes asados, pan de fiesta y de nata, gorditas, flautas y sopes, son algunas de las maravillas que se pueden encontrar entre las calles Independencia y Garibaldi, donde se instalaron los tradicionales puestos que año con año participan en la Romería y que forman parte del atractivo que los peregrinos pueden disfrutar a su paso al conducir a la Virgen de Zapopan a su hogar.



Tras darse a conocer la resolución del Ayuntamiento de Guadalajara de permitir la instalación de 594 comerciantes ambulantes para la celebración religiosa, desde las 8:00 horas comenzaron a llegar los vendedores al polígono autorizado, donde bajo la supervisión de Inspección y Vigilancia, así como de TIanguis y Comercios en Espacios Abiertos, comenzaron a colocar su multicolor vendimia.



Con 62 años de edad, José Liz Juan ha consagrado las últimas cuatro décadas a la venta de estampitas, compendios de oraciones, medallas, pulseras con imágenes de santos, escapularios, cirios, entre otros, con un precio que va desde un peso hasta 120.



Comenzó a la edad de 20 años a trabajar al exterior de los templos de la ciudad, "por la necesidad, empezamos a vender medallas, llaveros, de a poquito, con una tablita y poco a poco empezamos a crecer", dice mientras señala con orgullo el puesto con el que actualmente cuenta, de alrededor de dos metros de largo.



Para él su trabajo no sólo ha sido una manera de subsistir, sino que se convirtió en su forma de vida, ya que "andamos siguiendo el recorrido de la Virgen todo el año"; él y su esposa elaboran en conjunto parte de los productos que venden en su puesto, entre ellos las pulseras de hilo de diferentes colores con medallas de santos, que son de las más gustadas por los compradores.



No obstante, para el señor José, el artículo recomendado para realizar un regalo a algún ser querido sería una medallita, asegura mientras señala la amplia variedad con la que cuenta. Su puesto se encuentra ubicado en la esquina del cruce de las calles Independencia y Alcalde.



En materia de regulación, menciona que esta ocasión demoró alrededor de tres días en trámites, mismos que logró concluir el lunes a las diez de la noche. Sin embargo, antes de retirarse hoy espera haber recaudado lo mismo que en años anteriores, entre tres mil y cinco mil pesos.



En la Romería también destaca la labor de los artesanos. Las muñecas de trapo, los atrapasueños y las pulseras tejidas con motivos multicolor son algunos de las creaciones de Reina Mariana, quien sin falta desde los últimos 25 años se ha trasladado desde Querétaro para participar en la celebración jalisciense.



Reina asegura que la artesanía más vendida son los atrapasueños, los cuales elabora en diferentes tamaños, desde los pequeños que no pasan de los cinco centímetros hasta los más grandes que llegan a medir hasta veinte, con incrustaciones de diferentes piedras. Las pulseras también son bastante populares entre las personas.



Sin embargo, Mariana afirma que los gustos de las personas han cambiado con el tiempo, de tal forma que ya no buscan lo tradicional, por tanto los artesanos han tenido que adaptarse al gusto del público. En la actualidad, lo único que ha permanecido inalterado son las muñecas de trapo otomíes.



Por otra parte, asegura que el polígono autorizado por el Ayuntamiento de Guadalajara fue pequeño, "otros años nos dejaban vender en la plaza, donde la gente camina".



Por su parte, desde hace una década Marlen Guzmán se traslada a Guadalajara desde Tlaxcala para vender el tradicional pan de fiesta, el cual elabora de manera totalmente artesanal, con mantequilla, huevo y azúcar, además de ate de membrillo y nueces. Tampoco podían faltar las gorditas de nata, a las cuales además de los ingredientes anteriores agrega leche para que obtengan la textura tan especial que las caracteriza.



En su caso, acudir a la Romería es una tradición familiar, la cual se ha mantenido vigente desde hace 25 años y ha constituido la herencia de varias generaciones.



El Ayuntamiento de Guadalajara, en voz de la maestra Blanca Valdez Granado, directora de Control de Comercio en la Vía Pública, explicó que "hay mucha gente que está llegando apenas de fuera" que no está enterada de las disposiciones actuales, ya que no tuvieron acceso a las campañas divulgadas por redes sociales.



Para solucionar la problemática se instaló "una zona de amortiguamiento" fuera del polígono autorizado, en las transversales de la ruta (las avenidas Américas, Vallarta y Juárez), para dar agilidad a los permisos.



EL INFORMADOR / PAOLA RÍOS