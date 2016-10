Lemus apura tema de Policía Metropolitana

El pleno de Zapopan turna la iniciativa a comisiones y el próximo lunes la estarían discutiendo

ZAPOPAN, JALISCO (11/OCT/2016).- El pleno de Zapopan aprobó por decisión unánime turnar a las comisiones de Seguridad Pública, Gobernación y Asuntos metropolitanos, Hacienda y Mejora de la Función Pública, la iniciativa de Agencia Metropolitana de Seguridad, lo que significa que el próximo viernes volverían a sesionar y el lunes la estarían discutiendo, señaló el alcalde Pablo Lemus.



"Llevamos un año hablando de este nuevo modelo, la situación nos obliga a actuar más rápido. No estamos entregando nuestras policías, lo que estamos firmando es un convenio para hacer una Agencia Metropolitana de Seguridad que es un ente administrativo pequeño, con un comisario de seguridad metropolitano que pueda alinear las estrategias de todos los jefes de la policía que firmen el convenio".



El presidente municipal recordó que es importante que el Gobierno del Estado se sume a este proyecto debido a que en el plan original sería el gobernador quién designaría al comisario metropolitano. "Si el gobernador (Aristóteles Sandoval) decide no participar tendríamos que buscar una ruta distinta. Hay que seguir con el diálogo, le apostamos a que todos nos podamos coordinar, la ciudadanía no quiere pleitos y menos en el tema de seguridad".



Lemus dijo que por ejemplo un problema que tienen es el tiempo que tardan en atenderse los reportes a través del 066 con casos de hasta 40 minutos en responder. "Lo que queremos mejorar a través del C5 es la eficiencia de esos servicios, en coordinación del C5 estatal con municipal. El hecho de que vayamos a invertir en un C5 fortalece la estructura de coordinación, es importantísimo que el Gobierno de Jalisco esté presente en este OPD llamado Agencia Metropolitana, la situación es que el modelo actual no funciona, tenemos que cambiar la estrategia".



Durante la breve sesión del pleno, el regidor Salvador Rizo criticó que hubiera sido Enrique Alfaro quien decidiera sobre los asuntos que le corresponden a Zapopan, además de que dijo que había que tomar en cuenta las recomendaciones del Gobierno del Estado y no apurar el tema. "El presidente municipal de Guadalajara toma decisiones en cuanto a este pleno, espero que la decisión haya sido consensuada con ustedes. Hay que hacer un análisis a conciencia".



Al respecto, Pablo Lemus puntualizó que él propuso el tema de la policía metropolitana hace un año, por lo que necesita abordarse lo más rápido posible. "En el tema de ejercicio de recursos no se están depositando en un organismo público descentralizado, cada una de las policías se mantendrán y ejercerán sus recursos federales".



