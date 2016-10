Inviable, Agencia Metropolitana de Seguridad: alcaldes priistas

Ediles de Tonalá, El Salto e Ixtlahuacán creen que hacen falta sustentos jurídicos, financieros y de logística para llevarla a cabo

GUADALAJARA, JALISCO (11/OCT/2016).- Los alcaldes priistas de El Salto, Tonalá e Ixtlahuacán de los Membrillos ven inviable la aplicación de la Agencia Metropolitana de Seguridad, pues señalan que hacen falta sustentos jurídicos, financieros y de logística para que esta corporación pueda implementarse en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).



"No se nos ha presentado un documento que nos permita tener la certeza de que no estamos violentado las reglas de operación de los programas federales y estatales de donde recibimos recursos los municipios", señaló el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez.



El presidente municipal tonalteca aseguró que no se ha establecido el régimen laboral sobre el cual trabajaría la Agencia, ni el esquema operativo de trabajo o las líneas de mando específicas para la corporación; tampoco se ha precisado el tema de fiscalización en el que estarían involucrados los municipios de la metrópoli.



Los munícipes priistas coincidieron en que están a favor de la creación de la Agencia, sin embargo, aseguraron que es necesario que ésta se cree con fundamentos. No obstante, reprocharon que los alcaldes de Movimiento Ciudadano no los convocaran al anuncio de esta corporación, iniciativa que fue presentada ayer lunes.



"Queremos señalar que sí estamos de acuerdo en que haya una coordinación, que sí estamos de acuerdo en mejorar la seguridad pública para esta gran metrópoli, pero no estamos dispuestos a hacer al arbitrio de alguien o al capricho de alguien, queremos ser tomados en cuenta como integrantes de esta gran ciudad", señaló Marco Godínez, alcalde de El Salto.

EL INFORMADOR / PABLO MIRANDA