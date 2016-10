Ejecutivo no responderá a 'caprichos' sobre nueva Policía

Aristóteles Sandoval anuncia que no firmará el acuerdo hasta solventar las 40 observaciones al proyecto de Agencia Metropolitana de Seguridad

GUADALAJARA, JALISCO (11/OCT/2016).- Mientras no se solventen las 40 observaciones del proyecto de la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS), el gobierno del Estado no firmará el acuerdo para entrarle al tema con los alcaldes, anunció el primer mandatario estatal, Aristóteles Sandoval Díaz.

Dijo que no se debe actuar al vapor, por “caprichos” o por urgencia electoral en un tema tan delicado como la seguridad, de la cual hay una percepción negativa en toda la ciudadanía.

“La discusión se tiene que hacer en las mesas de trabajo, y en la calle tenemos que seguir patrullando, vigilando coordinados, con un buen operativo, Federación, Estado y municipios; el tema es que no puedes levantarte de la mesa o a caprichos, o a decir ‘si no me firman, me levanto’”.

Señaló que no hay una fecha fatal para firmar un acuerdo, y tampoco el gobierno del Estado responderá a un ultimátum que no sea el del la ciudadanía, al referirse a los alcaldes metropolitanos, quienes dijeron que con o sin el aval del Ejecutivo se aprobará la AMS en sesiones de ayuntamiento, el próximo 26 de octubre.

“No vamos a firmar un modelo en el que haya más de 40 dudas, en el que hay una inconsistencia financiera, administrativa y sobre todo operativa; hay modelos metropolitanos, que las dos veces que se han hecho han fracasado, hoy no quiero que el tercer modelo, por falta de tener consistencia, fracase de nuevo”.

En las observaciones hay cuestiones financieras, administrativas y legales que pueden ocasionar un desorden administrativo, y una de ellas no puede haber nueve personas y el gobernador decidiendo la seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara.

Sandoval Díaz señaló que se debe seguir en la mesa de trabajo para consolidar un modelo metropolitano eficiente y solventado en su totalidad, para que después no exista la posibilidad de falta de coordinación en la seguridad.

“No podemos ir con un cheque en blanco ni con proyectos sin proyecto, o con proyectos al vapor; si estamos en una mesa de trabajo, debimos de haber respetado los tiempos de la discusión, de la reflexión del contenido que le dé solidez y eficacia a lo que la operación va a estar patrullando, vigilando y atendiendo los problemas de reducción de inseguridad”.

El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, indicó esta mañana que el Fiscal General y el Secretario General de Gobierno, Eduardo Almaguer y Roberto López Lara, respectivamente, son quienes ponen las trabas para la creación de la AMS.

Por la mañana, el gobernador del Estado sostuvo una reunión con el gabinete de seguridad, instancias federales y alcaldes metropolitanos, sin embargo, no se trató el tema de la AMS.

EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR