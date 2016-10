En enero, nueva Policía; Ejecutivo ve fallas

Mientras alcaldes fijan fechas para la Agencia Metropolitana de Seguridad, el Gobierno de Jalisco está a favor, pero pide solventar inconsistencias

GUADALAJARA, JALISCO (11/OCT/2016).- El 26 de octubre próximo se firmará el acuerdo para crear la Agencia Metropolitana de Seguridad, por lo que los alcaldes de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Juanacatlán y Zapotlanejo hicieron un exhorto al gobernador para sumarse. Sin embargo, el Gobierno estatal respondió que respalda el proyecto, pero deben corregirse inconsistencias.

Ayer, encabezados por el alcalde Enrique Alfaro, los munícipes indicaron que la Agencia operará bajo la figura de Organismo Público Descentralizado Intermunicipal. “El martes 25 se presentará el acuerdo a la Junta de Coordinación (integrada por ayuntamientos y Ejecutivo estatal) esperando que los otros tres municipios (Tonalá, El Salto e Ixtlahuacán) puedan integrarse… y el miércoles 26 se firma el convenio”. El organismo entraría en vigor en enero.

Mientras este martes los alcaldes sostendrán una reunión con Aristóteles Sandoval, el Gobierno de Jalisco respondió que el 3 de octubre se entregó por escrito al Instituto Metropolitano de Planeación un documento con más de 40 observaciones generadas en mesas de trabajo. Eduardo Almaguer, fiscal general, Roberto López, secretario de Gobierno, y Carolina Toro, subsecretaria de Planeación, destacaron que no se cuenta con alcances definidos, no se considera el impedimento de destinar fondos de programas federales al financiamiento del OPD y se carece de un proyecto financiero sobre las obligaciones de los municipios y el Estado. Tampoco se tiene un esquema de operación territorial y no quedan claras las líneas de mando. Además, no se establece cómo se realizarán las transferencias de las obligaciones patronales y patrimoniales. Por eso piden solventar las observaciones para emitir el aval para la creación de la Agencia, mismo que, aclaran, nunca han firmado.

Roberto López remarcó que: “El OPD no existe en la Constitución, no se pueden bajar recursos al OPD. Por eso hay que cuidar todos los temas. Falta un modelo sustentable, no traen claro muchas cosas. La agenda de seguridad no entra a un manejo mediático, es la responsabilidad de los tres niveles de Gobierno”.

Por su parte, Alfaro lamentó que ya esperaron un año, a petición del Estado. Recordó que el 30 de agosto pasado se aprobó el marco de referencia de la Agencia en la Junta y se estableció como plazo el 30 de septiembre para firmar el convenio. Además, se planteó que fuera Aristóteles Sandoval quien encabezaría este órgano y quien elegiría al comisario metropolitano.

Sostuvo que la Constitución faculta a los municipios para celebrar convenios de coordinación en seguridad. “No podemos esperar más”. Si el acuerdo del 30 de agosto no se respeta, añadió, harán uno nuevo. Pretenden que en el primer semestre de 2017 la Agencia opere integralmente.