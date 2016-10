Ubican a Jalisco en el top 5 de trata de personas

La ONG A21 señala que hay tres focos de turismo sexual en la Entidad, Guadalajara, Puerto Vallarta, y la Riviera de Chapala

GUADALAJARA, JALISCO (10/OCT/2016).- Sin un orden específico, Jalisco se encuentra junto a la Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Puebla entre los cinco estados del país con el índice más alto en el delito de trata de personas, por abuso sexual y trabajos forzados, señaló la organización internacional no gubernamental A21, que con motivo de visibilizar esta realidad invitan a los jaliscienses a participar en "Caminando por la Libertad", evento que se realizará el próximo sábado 15 de octubre a las 10:00 horas, en las avenidas Chapultepec y Vallarta de esta ciudad.



"Lo que hacemos con esta caminata es decir que no estamos de acuerdo con que haya esclavos en el mundo, en nuestra ciudad, en que nuestra sociedad sea una sociedad pasiva, queremos despertar a una realidad, generar un cambio, que se animen a levantar la mano, a dar un paso por nuestros compañeros, mujeres, niños que están siendo esclavizados", señaló Pamela Millar, representante de A21 Jalisco.



Millar subrayó que en el evento que se realizará simultáneamente en 270 ciudades del mundo, y en donde esperan al menos 500 personas en Guadalajara, se dará información sobre la problemática sin politizarlo ni ir directamente contra el gobierno. "Lo que queremos es animar a que nos quitemos la apatía de creer que las cosas no van a cambiar, creer que no hay solución, sí hay esperanza pero necesitamos hacerlo todos juntos , que pongamos nuestro granito de arena".



Pamela Millar dijo que nuestro Estado es uno de los cinco en donde se concentran la mitad de los casos reportados por abuso sexual, principalmente de mujeres y niños, por lo que es fundamental la educación en el tema, y sobre todo la prevención. "Algo que hablamos con nuestras jóvenes es que se protejan en redes sociales. Hay 27 millones de esclavos en el mundo. México en el lugar 18 de esclavitud, pero hay organizaciones que lo ubican en el top 10 de trata de personas. En Jalisco los tres focos de turismo sexual son Guadalajara, Puerto Vallarta y la Riviera de Chapala".



Miriam González, detalló que no se tienen cifras concretas de la trata porque la ley no ha sido implementada en su totalidad, además de que existen faltantes en normatividad ya que no se derivan cuales averiguaciones previas son en función de la trata. "Confiamos en que nuestras autoridades sigan trabajando y la ciudadanía pueda levantar la voz y decir nos interesa".



Enfocados en la prevención

Miriam González explicó que en México la organización A21 se enfoca en la prevención, con jóvenes, niños, padres de familia, universitarios y sociedad interesada. "Nos enfocamos ahorita en el tema de explotación sexual, pero siguen la ley federal mexicana existen otras modalidades trata de personas como explotación laboral, servidumbre forzada".



Pamela Millar añadió que algo muy importante en este tema es darle el valor a las mujeres, como hijas, hermanas, vecinas y no verlas sólo como cuerpos ni cosas. "Es una persona con sentimientos, sueños, cuando una persona es codificada, crecen con una falsa identidad y con una autoestima tan baja que los tratantes saben que esa niña pueda ser tratada, y dicen que muchas veces las víctima son preparadas en su propia casa, los propios papás las hacen susceptibles porque no les dan ese valor real".



Otro aspecto que puede ayudar, y que es algo polémico es el tema de la pornografía, contó Millar. "La pornografía fomenta la trata de personas porque como decimos tú no sabes quién está del otro lado, mucho de lo que ves son violaciones y abusos, tenemos testimonios de mujeres, a una de ellas la amenazaron frente a su hijo que si no grababa lo mataban, es un crimen que va más allá de lo que podemos imaginar, algo que pueden apoyar es dejar de pornografía".



Puntualizó que eso incluye las cadenas que reenvían por celular que muchas veces parecen graciosas, pero lastiman mucho. "A veces da risa y se les hace chistoso pero no lo es, es la vida de alguien en juego, sabemos que es difícil de creer pero pasa, es fácil por sentir un placer propio o reírte estarte jugando la vida de alguien, aguas con la pornografía, o consumir mujeres en la calle, la estadística de la ONU es que nueve de cada diez mujeres que están en condición de prostitución no quieren estar allí, es una realidad".



Teléfono de emergencia (Línea nacional ciudadana) 01 800 5333 000

