Choferes de Uber logran acuerdos con autoridades

La Secretaría General de Gobierno se compromete a realizar gestiones para establecer candados para usuarios que pagan en efectivo

GUADALAJARA, JALISCO (10/OCT/2016).- La inseguridad que afecta a operadores de Uber, originó que un grupo de cerca de un centenar de choferes con todo y vehículos se manifestaran esta mañana, en un recorrido que iniciaron en la Glorieta de La Minerva con destino a Palacio de Gobierno.

Una comisión de operadores fue recibido por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, quienes prometieron realizar gestiones para que diputados modifiquen la Ley de Movilidad en el sentido de establecer candados para usuarios que efectúan el pago con efectivo.

"Se comprometió el licenciado (Rubén Efraín Palacios) Morquecho a mandar una propuesta al Congreso del Estado para la modificación de la Ley, que los viajes en efectivo tengan un blindaje en el sentido de que se les pida una identificación, y en la creación de una base de datos dentro de la misma plataforma", explicó Omar, operador de Uber.

Asimismo, autoridades enviarán un escrito a Uber para solicitar su apoyo al blindaje de los viajes en efectivo.

Del acercamiento con autoridades también se acordó que una comisión sostendrá una reunión con la fiscal Central, Marisela Gómez Cobos, para exponerle los temas de inseguridad.

Choferes aseguran que no están en contra del cobro en efectivo, ya que esa modalidad de pago les permite la posibilidad de captar más usuarios, sin embargo, demandan que haya más filtros de seguridad como puede ser un registro utilizando la credencial de elector.

"No queremos que se expongan los datos sino que es encriptado igual, la identificación del usuario nosotros no la vemos, pero que de alguna forma Uber tenga el respaldo de que si a alguno de nosotros le llega a pasar algo no quede impune", manifestó por su parte, Abraham, otro de los operadores.

Choferes también demandaron un mayor número de volantas por parte de cuerpos de seguridad y una respuesta más efectiva de los reportes que realizan al 066, aunque ambos temas los abordarán con la fiscal Central.

La semana pasada asesinaron a un chofer de Uber, presumiblemente por robarlo, según operadores; además, hay otro trabajador del volante desaparecido. Se quejan también de algunos asaltos; la autoridad los exhortó a denunciar estos hechos delictivos.

Algunos vehículos participantes en la manifestación tienen marcado: "No al efectivo. No Pool". "Más filtros al pago en efectivo"'.

Los operadores temen que tras la manifestación tendrán represalias por parte de Uber. Al retirarse del Centro tapatío, dijeron que se dirigirían a las oficinas de Uber, en avenida Plan de San Luis, en una acción de protesta pacífica.

EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA