Fijan plazo para crear Agencia Metropolitana de Seguridad

GUADALAJARA, JALISCO (10/OCT/2016).- El 26 de octubre se firmará el acuerdo para crear a la Agencia Metropolitana de Seguridad. Los alcaldes de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Juanacatlán y Zapotlanejo en rueda de prensa fijaron un plazo de 16 días para formalizar la figura e hicieron un exhorto al gobernador Aristóteles Sandoval para unirse.

Encabezados por el presidente municipal tapatío Enrique Alfaro, los ediles indicaron que la agencia irá con o sin la participación del mandatario estatal.

"La Agencia Metropolitana de Seguridad será creada este mismo mes bajo la figura de organismo público descentralizado intermunicipal. El lunes 17 de octubre lo vamos a aprobar, de manera simultánea, los plenos de los Ayuntamientos aquí presentes", precisó Alfaro.

"El martes 25 de octubre se va a presentar el acuerdo a la Junta de Coordinación esperando que los otros tres municipios puedan integrarse a este modelo y el miércoles 26 de octubre es el plazo que establecemos para firmar el convenio específico para la creación de la figura".

Enrique Alfaro aseguró ya esperaron un año, a petición del Gobierno del Estado, para concretar la creación de la Agencia. Recordó que el 30 de agosto de este año se aprobó su marco de referencia en la Junta de Coordinación y se estableció como plazo el 30 de septiembre para firmar el convenio.

Además, se planteó que fuera el gobernador quien encabezara la junta de gobierno del organismo y quien eligiera al comisario metropolitano.

"Ningún acuerdo ha sido respetado y lo que hemos visto ya en las mesas de trabajo y en las declaraciones ante los medios es que existe la intensión evidente de dilatar la firma del convenio para regresar el debate al principio".

Alfaro sostuvo que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Constitución del Estado de Jalisco facultan a los municipios para celebrar convenios de coordinación entre ellos para la prestación de servicios como la seguridad. Aunque indicó que "lo ideal" es que el gobernador del Estado sea parte de la Agencia.

"No dependemos de que nos den permiso y tampoco estamos haciendo alarde de nada, no queremos amagar. Pero ya esperamos un año y no podemos esperar más".

El alcalde tapatío afirmó que si el acuerdo del 30 de agosto no se respeta, podrán hacer un nuevo convenio.

"Si el gobernador del Estado recapacita y cumple su palabra, le refrendamos nuestro compromiso de lo que habíamos propuesto: que él presida la junta de gobierno y que él sea quien proponga al titular de la Policía Metropolitana".

Otros plazos que establecieron los cinco presidentes municipales, es que antes de que termine el año estará constituido el Consejo Ciudadano por la Seguridad al igual que el andamiaje administrativo y jurídico de la Agencia con miras para que entre en funciones en enero del 2017. El objetivo es que la Policía Metropolitana ya esté en operaciones durante la primera mitad del próximo año.

Este martes, los alcaldes sostendrán una reunión con el gobernador en materia de seguridad.

