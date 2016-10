Controlada, actividad del Volcán El Colima: Protección Civil

Informan que el domo que se estaba formando hace días se ha fracturado

GUADALAJARA, JALISCO (08/OCT/2016).- La actividad del Volcán El Colima se encuentra bajo control y hasta el momento no se ha tenido la necesidad de hacer evacuación de las personas que viven en las inmediaciones, informó esta mañana el titular de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Trinidad López Rivas.

"Se acaba de hacer un vuelo en estos momentos y lo encontraron muy tranquilo; había un domo que se había formado hace días y ese domo está cediendo, es decir, se ha fracturado y se debe a que la presión ha bajado en el volcán (...) toda la población está en sus casas, no ha sido necesario evacuarlos".



No obstante, manifestó que no se bajará la guardia en la vigilancia del volcán, pues en cualquier momento se puede dar un cambio en la actividad, por lo que se mantiene transporte en la comunidad Juan Barragán, a fin de tenerlo listo en caso de requerir trasladar a la gente a los refugios temporales.



Recordó que dicha comunidad no corría ningún riesgo, pero algunas personas decidieron "autoevacuarse" para extremar precauciones y no correr riesgos. Las personas regresaron a sus casas desde el domingo pasado.



"De manera permanente tenemos cuatro elementos monitoreando arriba en el Nevado; ellos ven el volcán, cómo se está desarrollando, hay una serie de cámaras que tenemos, y tenemos seis oficial en Juan Barragán; en el parque nacional hay una guardia de dos elementos; un apoyo más de elementos que hacen patrullajes por las comunidades y en el centro de operaciones de Ciudad Guzmán normalmente tenemos cuatro elementos".



En relación al ganado, Protección Civil ha emitido recomendaciones a las personas para que cuiden y cubran sus depósitos de agua, a fin de que no se contaminen con la ceniza que pueda expulsar el volcán.



López Rivas comentó que la ceniza contiene químicos que pueden dañar la salud de los animales.



"Últimamente no hemos tenido caída de ceniza, pero las exhalaciones han sido de vapor, y ese vapor lleva químicos, y hemos visto los daños que están haciendo, por eso no se ha abierto el parque nacional, por el riesgo de esas exhalaciones, que es una mezcla de agua y químicos del volcán, entonces, para la gente sería peligroso".



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR