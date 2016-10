Prueban tren para L3 en Barcelona

En noviembre llegará la primera unidad de las 18 que circularán en esta ruta

GUADALAJARA, JALISCO (08/OCT/2016).- El primero de los 18 trenes que circularán en los 21.5 kilómetros de la Línea 3 del Tren Ligero está terminado y en fase de pruebas en Barcelona, España. Este material rodante llegará a Jalisco en noviembre próximo, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El avance general de las obras ronda 60 por ciento.

Luego de efectuar un recorrido de supervisión de los trabajos, autoridades dieron a conocer que las obras en el Viaducto 1 registran un avance de 45% y en el Viaducto 2, de 75%. El túnel marcha a 40% (para este fin de semana se estima que la tuneladora habrá recorrido 900 metros).

Al mostrar un video con el primer tren en prueba, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, manifestó ante estudiantes universitarios: “Es el tren que va a estar circulando aquí de Zapopan a Tlaquepaque, nada más que está en Barcelona. Es el primer tren que ya nos entregan en noviembre por barco”. El segundo tren registra la mitad de avance en su armado.

Por otra parte, ante un problema que existía con un predio en la zona del Viaducto 2, aseguró que ya se negoció y se prevé que la próxima semana se liquide.

En cuanto a las afectaciones por las obras, subrayó que deberán cubrirse en su totalidad.

Durante su intervención, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, destacó que las restricciones presupuestarias no afectarán a las obras.

Por otra parte, debido a que la Línea 3 no llegará hasta el aeropuerto, Ruiz Esparza mencionó que habrá proyectos de transporte, como es una alimentación eficiente, para atender a los usuarios no sólo hacia la terminal aérea sino en colonias de la zona. Este tema lo atenderá el Gobierno del Estado. “Es un estudio que se está haciendo muy completo. Así me han comentado que se está alineando”.

En entrevista exclusiva para EL INFORMADOR, Ruiz Esparza también habló de los proyectos estratégicos en Jalisco, como el Macrolibramiento, que será inaugurado totalmente en los primeros meses del próximo año.

Tras presumir que la Federación invierte en esta administración más de 40 mil millones de pesos en 22 proyectos, confió en que la vía corta a Puerto Vallarta se termine en 2018.