Sorprende ingeniería del túnel de la Línea 3

Estudiantes de la UdeG tuvieron la oportunidad de ingresar al subterráneo en la zona de La Normal

GUADALAJARA, JALISCO (08/OCT/2016).- Ni a Paula Reyes ni a Mauricio Barrios, estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad de Guadalajara, les prometieron en la escuela un recorrido por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero. Sólo les dijeron que, junto con otros compañeros, realizarían una visita técnica a la planta ubicada en La Normal para conocer los avances de esta obra.

Acechados por el calor y luego de la rueda de prensa que encabezaron ayer en este punto el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el gobernador Aristóteles Sandoval, Paula y Mauricio pudieron observar los trabajos. Sin embargo, el grupo en el que ingresaron, compuesto por 10 estudiantes vestidos con cascos y chalecos, sólo contó con dos minutos para hacerlo.

La mujer que los dejó pasar se los advirtió a los estudiantes y les pidió orden: “De 10 en 10. Dos minutos, se toman una foto y regresan para que puedan pasar los demás”.

Durante el evento, Ruiz Esparza les dijo a los estudiantes que años atrás, la Línea 3 hubiera tardado hasta una década en realizarse. Sin embargo, resaltó que se terminará en dos años y medio y que beneficiará a 233 mil personas cada día.

Además, destacó que el primer tren, que ya está en pruebas en Barcelona, ciudad en la que se le hacen “pruebas de detalle”, llegará en noviembre a Guadalajara.

Daniel Salazar, uno de los primeros estudiantes en entrar, puso de relieve la seguridad de la planta y la proyección que la ciudad tendrá luego de que se concluya la obra.

Paula Reyes, colombiana que llegó hace dos meses a Guadalajara como estudiante de intercambio, se sorprendió con el avance de la obra y por su “enorme” tamaño.

“Es muy grande. En Colombia no se manejan este tipo de obras por el momento. El metro ha sido algo muy superficial y elevado. Acá es diferente, debajo de la tierra y ha sido una experiencia extraordinaria, ha sido algo impactante en cuanto al manejo, al control de la infraestructura”, comentó la bogotana.

Por ejemplo, durante la participación de Luis Mazo, jefe de obra de la Línea 3, se enteró de que, en promedio, la tuneladora avanza al día entre 13 y 15 metros.

Mauricio Barrios, de 31 años, acentuó que el año pasado estuvo en el mismo punto y pudo ver cómo armaban la perforadora, que había llegado por Colima. Durante el evento le llamó la atención que ya lleva más de 800 metros de avance y se prevé que el próximo fin de semana llegue a los 900, casi a la altura de la Estación Alcalde. Otro dato que le compartieron fue que en marzo de 2017 se concluirá toda la obra civil.

“Me ha tocado recorrer toda la Línea 3, desde Tesistán hasta la Central Nueva. Tlaquepaque va más avanzado que Zapopan y Guadalajara. La parte de arriba es la que se ve con avance”.

AEROPUERTO TAPATÍO

'Queremos un buen acuerdo con ejidatarios'

Tras las protestas de los ejidatarios de Santa Cruz del Valle en el Aeropuerto de Guadalajara, que se sumaron a las que desde febrero realizan los manifestantes de El Zapote, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que el Gobierno federal busca llegar a un acuerdo. “Toda obra requiere que haya entendimiento de la autoridad y el ciudadano. Hemos estado dialogando con ellos. Hay un marco legal que el Gobierno tiene que respetar, si no lo hace, el servidor público responsable será sancionado”.

También aseguró el cumplimiento de los pagos con los ejidatarios. Recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón se efectuó un desembolso de 40 millones de pesos, con el cual quedó saldada la deuda.

“La instrucción del Presidente es atenderlos. Hemos negociado con ellos. Esperemos que esto se resuelva pronto. Queremos un arreglo sensato”.

El pasado 5 de octubre, este medio de comunicación publicó que Raúl Alejandro Orozco Montes, representante legal del ejido de Santa Cruz del Valle, destacó que el próximo lunes se instalarán en el aeropuerto si no encuentran una solución para que las autoridades les paguen mil 500 millones que se deben por 298 hectáreas.

El secretario añadió al respecto: “Los montos por miles de millones de pesos que mencionan los ejidatarios que se les adeudan por los terrenos del aeropuerto, no creo que sea lógico ni tenga sentido, la verdad. Lo que me han revisado los que han visto el asunto, hablan de que si acaso habrá algo muy parejo o quizás hasta nos salgan debiendo. Obviamente, si nos deben no van a pagar nada, no vayan a salir luego con que ahora les estoy cobrando”.

HASTA FEBRERO, APERTURA DEL MACROLIBRAMIENTO

La apertura del Macrolibramiento en sus 114 kilómetros de longitud no se realizará en diciembre próximo como se había anunciado sino hasta febrero de 2017, informó Gerardo Ruiz Esparza, quien dijo que en noviembre se efectuará una nueva apertura parcial de otro tramo de este camino de cuota.

“Si son dos meses más es porque se atravesó por alguna otra cuestión social. Ahorita vamos en caballo de hacienda y vamos a cumplir para entregarlo en febrero”.

Consideró que el Macrolibramiento se está realizando en un tiempo récord; sin embargo, por distintos conflictos con los terrenos, la obra ha sufrido retrasos en su construcción.

El tramo que estará en operación a partir del próximo mes, comprenderá del cruce con Carretera a Chapala a la vía a Colima, indicó el funcionario federal en entrevista.

El avance general de las obras ronda 85 por ciento. Recordó que se pretende que circule por esta vía el transporte de carga. Con ello se evitará su ingreso a la metrópoli.

Prometen la vía corta a Puerto Vallarta en esta administración

La construcción de la vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta deberá quedar concluida a más tardar en 2018; sin embargo, esta carretera reporta un avance general que ronda 20%, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En este momento se encuentra terminado el tramo Jala-Compostela, y se realizan trabajos de ese punto a Las Varas. Además, están concesionadas las obras hasta Bucerías: “Va bien, la idea es terminar en nuestra administración”, indicó Gerardo Ruiz Esparza. “(Jala-Compostela) prácticamente está al 100%, pero en la otra parte acaba de iniciar, combinado… debemos ir a un 20%”, del total de las obras.

Se avanzará en los trabajos en distintos frentes. La nueva autopista recortará el tiempo de recorrido entre Guadalajara y Puerto Vallarta a la mitad: se recorrerá en sólo dos horas y media.

Ferromex o Kansas, opciones para el Tren de Los Altos

Al proyecto del acortamiento ferroviario Guadalajara-Aguascalientes no se le presupuestaron recursos federales en la propuesta de gasto para 2017, por lo que ante la estrechez financiera, la alternativa para realizar esta obra sería a través de una concesión, mencionó Ruiz Esparza. Recordó que el llamado Tren de Los Altos es un proyecto importante en términos de logística y para la exportación de productos.

Se analiza la posibilidad, acentuó, de lanzar una convocatoria para determinar cuál de los dos concesionarios: Ferromex y Kansas, pudiera encargarse de la obra.

“El recurso se bursatiliza, sale de la propia concesión, y en un momento dado se hace con dinero bancario y se amplían las concesiones para que ellos puedan recuperar la inversión, es el proyecto que estamos tratando de seguir. Si no es así, va a ser muy difícil que se haga”.

Ya tienen lista la convocatoria, pero lanzarla depende de la decisión de los concesionarios.

