Defensa de Ocampo busca aún comprobar su inocencia

El abogado del ex director del SIAPA sostiene que éste no incurrió en ningún delito

GUADALAJARA, JALISCO (07/OCT/2016).- Aunque Rodolfo Ocampo, director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) durante la gestión estatal de Emilio González, ya fue sentenciado y cumplió una de las dos condenas que lo mantuvieron más de tres años en prisión, su defensa aún busca que se revise la determinación del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, que fue el que lo condenó por dos años nueve meses de cárcel, informó Oswaldo Javier Hernández, el abogado de Ocampo.



"Nosotros queremos apelar al análisis por parte de un tribunal superior para que revise si estuvo bien dictada la sentencia y sobre todo si estuvo bien condenado o no".



A las diez de la noche de este jueves Rodolfo Ocampo salió de prisión por una condena impuesta por dos años y nueve meses por el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, aunque aún hay un proceso pendiente en el Juzgado Noveno de Distrito. No obstante, por este último se determinó libertad bajo protesta, por lo que tendrá que acudir a firmar cada semana a los juzgados.



Rodolfo Ocampo fue detenido el 7 de junio de 2013 señalado por el desvío de 280 millones de pesos que estaban destinados a la conclusión de un programa destinado al abasto de agua potable en las colonias que carecían del servicio en Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan, denominado "Todos con Agua". Los cargos eran peculado y desvío y aprovechamiento de atribuciones y facultades.



La primer causa por la que se le giró orden de aprehensión fue por el Juzgado Quinto de lo Penal; no obstante, la defensa argumentó que un juzgado local no tenía competencia en los señalamientos por tratarse de recursos federales, por lo que se envió el expediente al Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales.



En noviembre enfrentó una nueva causa que atrajo el Juzgado Primero Penal. "Como ya teníamos un antecedente el Juez Primero Penal se excusa de conocer el asunto y lo envía a los juzgados federales y le toca al Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales", señaló Hernández.



Sobre el asunto pendiente, el representante legal dijo desconocer el tiempo en el que concluirá. "Lo que dure en desahogarse una prueba que ordenó el Tribunal Unitario, es una junta de peritos, en caso de que los peritos no se pongan de acuerdo se tendrá que destinar un perito tercero en discordia para que emita el resultado que está buscando el juez y vuelva el expediente otra vez a sentencia. Como puede durar un par de meses puede durar un año".



La defensa de Ocampo sostiene que éste no incurrió en ningún delito toda vez que no existió una disposición de recursos por parte del ex director o de algún tercero. "Las autoridades difieren en cuanto a un concepto que ellos señalan que hubo disposición del dinero en un fin diverso. Un fin diverso y un tercero no es lo mismo, un tercero es una persona física o moral que se haya aprovechado del patrimonio del organismo, y un fin diverso pues estamos hablando de una hipótesis distinta".



Bajo ese sustento, el abogado ya inició un recurso con el que intentan comprobar que Rodolfo Ocampo no incurrió en delito alguno. "El día de ayer pude platicar brevemente con él, quise ser respetuoso y darle tiempo con su familia. Lo vi optimista y con ganas de seguir en la línea de batalla para poder acreditar su inocencia y que quede claro y evidente que no dispuso un solo peso de los recursos que le imputan".