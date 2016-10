No reinstalarán parquímetros en Tlaquepaque

Tribunal Colegiado emite sentencia a favor del Ayuntamiento aunque el proceso judicial sigue

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO (07/OCT/2016).- El Ayuntamiento de Tlaquepaque recibió resolución favorable del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa para no reinstalar los 366 parquímetros que ya había quitado del municipio, esto tras retirarle la concesión a la empresa Operadora de Parquímetros GA S.A de C.V. en un intento por llegar a ser Pueblo Mágico.

María Elena Limón, alcaldesa de Tlaquepaque, señaló que la sentencia con fecha del 4 de octubre de 2016 resuelve en contra de la indebida suspensión decretada por el Juez Sexto de distrito en materia administrativa correspondiente al juicio de amparo 2488-2016. “En consecuencia se impone modificar el acto impugnado dejando la suspensión provisional únicamente para los efectos que fue solicitada originalmente, que indicaban que sólo que no se hubieran retirado la totalidad de los parquímetros estos se dejaran en el estado en que se encontraban, situación que no se da, ya que se retiraron la totalidad de los mismos. Me da gusto anunciarles esto, ya que se impone la razón jurídica”.

Juan David García, síndico municipal, detalló que está sentencia del Tribunal Colegiado, que es un tribunal superior al Juez de Distrito, dice que la suspensión anterior fue excesiva porque los parquímetros ya habían sido retirados y al ordenar reponerlos están yendo más allá de lo que contempla la ley de amparo. Además de que la cláusula firmada con la empresa establece una modalidad en que la que el municipio pudiera de manera anticipada rescindir el contrato, con la condición de que no se le finque algún tipo de responsabilidad a la empresa u omisión. “Si ese fuera el caso, efectivamente debimos hacer agotado un procedimiento administrativo en el que la empresa tendría todo el derecho, pero como no le imputamos alguna responsabilidad, lo que sí impone es la obligación de indemnizar a la empresa por los gastos e inversiones realizadas hasta el momento”.

García indicó que para calcular el monto que deberán dar a Operadora de Parquímetros GA S.A de C.V. se realizará una mesa de trabajo para revisar facturas y gastos. “Nosotros estamos calculando aproximadamente un millón de pesos. Es un proceso judicial, estamos en una primera etapa liberando la cuestión de la suspensión, pero tanto el municipio contra la empresa deberán continuar con su defensa jurídica, cualquiera puede obtener el triunfo, ya la sentencia nos comienza a dar la razón para continuar al defensa del municipio sobre todo en aras de la promoción turística y fortalecimiento del centro histórico”.

En ese sentido, resaltó que ya tienen autorizados 10 millones de pesos del programa hermano de Pueblos Mágicos (Prodermágico). “Con esto estamos contemplando remozar, ampliar banquetas, rescatar espacios públicos, arreglar fachadas para potencializar nuestro centro histórico para que pueda ser certificado como Pueblos Mágicos”.

Van contra empresa de reordenamiento

Juan David García, síndico municipal, adelantó que el Tribunal de lo Administrativo también les concedió una suspensión para dejar de aplicar un contrato a una empresa que se contrató por diez años para reordenar los tianguis. “Si su trabajo era censar, calculamos que no podía ir más allá de un par de meses, entonces por qué cobrar durante diez años, y con un porcentaje muy alto sobre lo que se recauda de los puestos por metro. Continuaremos con un proceso judicial contra ellos, esto es motivo de un juicio de lesividad que presentó el municipio, porque se consideró que en base a la ley se lesionan los intereses del municipio con estas desventajosas cláusulas de la empresa Galileo Solutions, S.A de C.V”.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ