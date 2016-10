Gobiernos de MC no arrojan resultados: Ochoa Reza

Invita a los priistas de Jalisco a comprometerse a mantener la unidad para recuperar los municipios del estado ''todos a la vez, en 2018''

CIUDAD DE MÉXICO (07/AGO/2016).- El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, convocó al priismo de Jalisco a señalar "con toda claridad y responsabilidad", los actos de corrupción e impunidad de Movimiento Ciudadano (MC), del PAN, Morena y el PRD.



En un encuentro con la militancia jalisciense, el dirigente partidista cuestionó a las administraciones municipales que son gobernadas por Movimiento Ciudadano, como la de Guadalajara, las cuales, dijo, no entregan resultados a la ciudadanía y, por tanto, "no le sirven al estado de Jalisco".



Acompañado por el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, a quien definió como el "primer priista de Jalisco", Ochoa Reza reveló que encuestas recientes arrojan el resultado de que los gobiernos municipales de MC no están entregando resultados.



"Las calificaciones de la ciudadanía son claras: no hay resultados en seguridad, no hay resultados en obra pública, no hay resultados en economía", expresó, y añadió que "se la viven de paseo, no están trabajando en el municipio, están buscando votos en otros estados y no le están cumpliendo a la gente que los eligió".



Invitó a los priistas de Jalisco a comprometerse a mantener la unidad para recuperar los municipios del estado "todos a la vez, en 2018", y subrayó que "cuando el priismo está unido en la pluralidad, tiene unión de propósitos, gana elecciones y gobierna bien a todos los mexicanos".



Resaltó cuando exista una duda, una investigación o acusación por actos de corrupción o impunidad, los priistas serán los primeros en señalar que es indispensable una investigación conforme a Derecho, que se aporten pruebas y que las instituciones responsables apliquen todo el peso de la ley.



"Hagámoslo primero, porque eso nos dará la calidad moral para también señalar con toda puntualidad los actos de corrupción e impunidad que suceden y abundan en otros partidos políticos", añadió.