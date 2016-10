Diputados niegan ratificación del magistrado Leonel Sandoval

Ordenan iniciar un proceso de convocatoria para elegir a un nuevo magistrado antes del 11 noviembre

GUADALAJARA, JALISCO (06/OCT/2016).- Los diputados del Congreso del Estado rechazaron el dictamen para la ratificación del Magistrado Leonel Sandoval Figueroa, quien pretende permanecer en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJJ) por un periodo de 10 años.



En sesión del pleno se sumaron los 20 votos en contra de la fracción de Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y del diputado independiente Pedro Kumamoto. En contraste, la bancada priIsta, la del PRD y la del Partido Verde avalaron el dictamen con 19 votos.



El presidente de la Mesa Directiva del Congreso Felipe de Jesús Romo Cuellar ordenó iniciar un proceso de convocatoria para elegir a un nuevo magistrado antes del 11 noviembre, plazo en el que vence el cargo de Sandoval Figueroa.



No obstante, desde el 27 de septiembre el Poder Legislativo fue notificado sobre un amparo interpuesto por el propio Leonel Sandoval, alegando la aplicación de una "ratificación tácita", ya que desde diciembre del 2015 debió iniciarse el proceso de ratificación.



En este sentido, el presidente de la Comisión de Justicia Saúl Galindo aclaró que mientras no exista un sentencia de un juez, el proceso para nombrar al siguiente magistrado no se interrumpirá.



El legislador puntualizó en que hay tiempo suficiente para cumplir con la convocatoria, ya que esta Legislatura ha desahogado procesos de nombramiento similares en un periodo de 25 días.



Por su parte, el coordinador de la Fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Hugo Contreras señaló que existe una "doble moral" en el voto en contra de los diputados emecistas, ya que el dictamen que aprobó la Comisión de Justicia establece un "buen rendimiento". del magistrado.



El día de mañana, la Dirección Jurídica del Congreso del Estado responderá a los tribunales sobre el amparo interpuesto.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ