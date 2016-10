La Proepa clausura tres granjas porcícolas en Los Altos

La dependencia señala que en estos lugares no se cumplían las normas estatales de la materia

GUADALAJARA, JALISCO (04/OCT/2016).- De forma parcial, por malos manejos de los residuos, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) clausuró tres granjas porcícolas de la Zona Altos Sur, debido a que se detectaron malos manejos de residuos. Esto, dentro de un operativo en la Región.



"Seguimos realizando operativos al interior del Estado para garantizar que se cumplan las normas ambientales en materia de regulación, en este caso revisamos diez granjas porcícolas y cuatro empresas tequileras y en tres granjas tuvimos que imponer clausura temporal porque no se estaba dando un buen manejo a las excretas de los cerdos y no se cumplían las normas estatales de la materia", detalló el titular de Proepa, David Cabrera Hermosillo.



Entre las irregularidades encontradas fue la contaminación del suelo por el mal manejo de la cerdaza, contaminación del aire por biogás y contaminación de agua con altas concentraciones de materia orgánica y microbiana presente en la cerdaza.



Esta clausura estará vigente hasta que se dé cumplimiento a las medidas de urgente aplicación que establece la Proepa, entre las que se encuentran garantizar que no se descargue cerdaza en suelo natural sin previo tratamiento, así como no verter a cuerpos de agua nacionales y se eviten quemas a cielo abierto, además de que obtengan las autorizaciones correspondientes por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).



El funcionario recalcó que el gobierno de Jalisco está preocupado por garantizar que se cumpla la normatividad ambiental, por lo que estos operativos continuarán.



EL INFORMADOR/ ELIZABETH MONDRAGÓN