Juez ordena reinstalación de parquímetros en Tlaquepaque

El Ayuntamiento presentó un recurso de queja para una aclaración de la resolución del magistrado

GUADALAJARA, JALISCO (04/OCT/2016).- Los 366 parquímetros que el Ayuntamiento de Tlaquepaque recientemente retiró del centro histórico, deberán ser reinstalados según lo ordenó el Juez Sexto de distrito en materia administrativa, en una suspensión otorgada a la empresa Operadora de Parquímetros GA S.A de C.V.

Tlaquepaque hizo el retiro de los aparatos, al hacer valer una cláusula del contrato firmado con la empresa, en donde se especificaba que antes del año de la firma el municipio podría rescindir el documento, siempre y cuando se hiciera una indemnización a la empresa, la cual oscila entre un millón y un millón y medio de pesos.

Sin embargo, la empresa interpuso un amparo que finalmente le fue concedido y el Ayuntamiento debe hacer la reinstalación, informó en rueda de prensa el Síndico del Ayuntamiento, Juan David García Camarena.

"Yo creo que el juez, con todo el respeto que me merece la autoridad judicial, se confundió, no analizó realmente el contexto de la concesión y particularmente del contrato, y pensó que era un acto administrativo de revocación unilateral, y no, estábamos basados en una cláusula previamente pactada".

El Ayuntamiento, por su parte, presentó un recurso de queja para una aclaración de la resolución a un Tribunal Colegiado.

Mientras se tiene la resolución final de parte del Tribunal Colegiado, el Ayuntamiento debe iniciar a instalar los parquímetros donde estaban.

"Nos extraña y nos llama la atención que los efectos de esta suspensión sean restitutivos, es decir, ordene reponer un hecho consumado, que ya se llevó a cabo y se retiraron los parquímetros, cuando en nuestro sistema jurídico mexicano la suspensión es para efecto que las cosas se queden en el estado en que se encuentran".

El síndico aseguró que esto tendrá un costo para el Ayuntamiento, pues en el retiro de los aparatos se dieron cuenta de que algunas piezas estaban en mal estado y habrá que reponerlas.

El retiro de la concesión de los parquímetros fue una iniciativa aprobada en sesión de Ayuntamiento del pasado 2 de septiembre, con el argumento de que el municipio pueda acceder a convocatorias federales para atraer recursos, así como convertirse en Pueblo Mágico, y para ello no debe tener parquímetros en su centro histórico.

La firma de contrato con la empresa se dio en una sesión de la última semana de la pasada administración, encabezada por el priista Alfredo Barba Mariscal.

De no haber invalidado el contrato a principios de septiembre, para octubre el Ayuntamiento tendría que responder a lo pactado con la empresa, consistente en que, de rescindir el contrato, se tenía que pagar el 70% de los ingresos que los parquímetros dejarían de tener en los próximos 19 años, pues la concesión es a 20 años.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR