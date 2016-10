Por tercer año consecutivo, vecinos del Fraccionamiento de Jardines del Edén padecen por las inundaciones en la zona. Piden soluciones a las autoridades

GUADALAJARA, JALISCO (04/OCT//2016).- Afuera de la casa de Marisol González hay una escalera que lleva a la azotea, por si ella y su familia necesitaran resguardarse de alguna inundación más severa que la que padecieron al menos 400 viviendas de Tlajomulco de Zúñiga el pasado fin de semana. En su caso, el agua subió 40 centímetros en el interior de su casa.

“Hasta saqué los inflables… por si se necesitaban. Mi hijo me comentó que exageraba, pero es mejor estar prevenidos”, comenta la habitante del coto Noé del Fraccionamiento de Jardines del Edén, uno de los más afectados por las lluvias.

Además del miedo de que vuelva a ocurrir, asegura que su hija se enferma cada vez que se inunda la zona debido a que el lodo se queda varios días afuera de su casa. Explica que los ojos de la menor se le ponen amarillos y sufre de fiebre toda la noche. “Dos o tres niños de este coto tienen lo mismo que mi niña y no saben qué es… a ella le da calentura y no se la puedes bajar con nada. Le pasa cada vez que se inunda”.

Acentúa que éste es el tercer año que sufren por las inundaciones, aunque el fin de semana pasado fue la primera vez que llegan a tal magnitud. “Queremos que vean dónde está el problema, qué se puede hacer. Si al Gobierno no le ajusta con los impuestos que nos cobran, que nos digan… somos capaces de quedarnos sin comer toda la quincena para ver qué se puede hacer. Que arreglen el problema de fondo”.

A unas casas de Marisol, la familia Márquez Arau está preocupada porque las inundaciones dañen estructuralmente su casa.

“Desde que hicieron este fraccionamiento de aquí de al lado, Villa Esmeralda, se nos inunda, si hubiera estado así antes, yo ni compro. Ayer entrevistaron al doctor que nos vendió aquí, pero dice que no es su problema. Ahora que las casas no costaron tan baratas como para que pase esto. Cada quincena pagamos el seguro, vamos a preguntar qué se puede hacer”, responde la señora Arau en medio de lodo y olores fétidos.

“Cuando son temporadas de calor la verdad huele muy feo, hay basura y excremento, y cuando llueve también. Necesita uno estarle echando agua. Desde que entubaron el canal de Javier Mina al cruce con Adolf Horn, igual ese es el problema que ha afectado”, explicó acompañada de su esposo, quien le ayudaba a limpiar toda la planta baja de la vivienda.

Los habitantes de Jardines del Edén se organizaron para quitar el lodo de las casas. “Perdimos la licuadora, el refrigerador. La sala creo que sí se recupera. Seguimos sacando basura, lodo, esto llegó de las alcantarillas. Los vecinos me están ayudando a limpiar mi casa, como dicen: la unión hace la fuerza. Ojalá que las autoridades vinieran y nos apoyaran”, indicó Laura María, quien vive en una de las casas de la entrada al fraccionamiento.

Ayer por la tarde, personal de la Secretaría de Salud de Jalisco visitó la zona afectada para vigilar los trabajos de saneamiento y atender las quejas de vecinos.

CEA instala dos bombas

La Comisión Estatal del Agua (CEA) informa que desde la madrugada del domingo colocó dos bombas “autocebantes” para trasvasar el agua que inundó 400 casas en Tlajomulco. El objetivo es llevar el líquido a dos canales que se comunican con las presas de Las Pintas y El Ahogado. Esta medida ayudó a que disminuyera el nivel del agua y durante las próximas 24 horas continuarán las labores hasta solucionar el problema.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

Inadecuada urbanización en suelos horizontales

Jenaro de Silva (profesor del ITESO).

Jenaro de Silva, profesor del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO, afirma que Tlajomulco tiene una gran cantidad de suelo horizontal. En tiempos de lluvia esta condición incrementa el riesgo de inundaciones.

“Es difícil desahogar el suelo. Algunos fraccionamientos están ubicados en zonas inundables o con pendiente cero. Estos espacios van a tender a inundarse en estos casos. Básicamente podemos decir que el problema de las inundaciones en Tlajomulco responde a una inadecuada urbanización sobre suelos demasiado horizontales”.

El arquitecto apuntó que cuando un terreno es horizontal no se debe considerar como apto para la urbanización. “Es importante realizar un estudio, un análisis del comportamiento del agua de lluvia por superficie y analizar muy bien la permeabilidad del suelo en sus diferentes partes del territorio”.

Indicó que las autoridades deberán ubicar los asentamientos urbanos irregulares y los fraccionamientos de promoción institucional que se alzaron en estas zonas susceptibles. “Habría que tomar decisiones de cómo canalizar el agua, cómo desviarla, cómo llevarla de un lado a otro para mitigar este problema de inundaciones”.

Agregó que este tipo de inundaciones, provocadas por la mala planeación urbana y por la falta de consideración del comportamiento del agua sobre el terreno, son recurrentes en la ciudad desde mediados del siglo XX, cuando se detonó su expansión. “Cuando la ciudad comenzó a crecer desmesuradamente (a partir de la década de los cincuenta), se hicieron algunas acciones urbanísticas no muy indicadas, que derivaron en la obstrucción del sistema natural en que el agua escurría en el territorio. Actualmente, muchos fraccionamientos, muchos desarrollos de reciente factura, no consideraron el comportamiento del agua de lluvia”.

Urge programa de control del crecimiento urbano

Luis Valdivia Ornelas (académico de la UdeG).

Para el director del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Luis Valdivia Ornelas, la inundación que afectó a cientos de viviendas en Tlajomulco es parte de un error de las autoridades, quienes dejaron que los urbanizadores dictaran el crecimiento de la ciudad.

Explicó que a finales de la década de los noventa, la mancha urbana comenzó a expandirse hacia el Sur. Creció la ciudad. Se urbanizaron las partes más bajas, con problemas naturales de desagüe, porque el suelo era barato. Parte de estos terrenos se encontraba en las inmediaciones del aeropuerto.

Sin embargo, a principios del siglo XXI comenzó la urbanización en las partes media y alta de las cuencas. Muchos canales naturales desaparecieron. Agregó que todo esto sucedió sin que se incrementará la infraestructura hidráulica.

“Al impermeabilizar el suelo se abate la infiltración y se dispara la escorrentía. Esto hace que los colectores o también los canales no tengan la capacidad suficiente para poder conducir toda el agua de lluvia que se genera cuando se dan estos procesos de urbanización de carácter anárquico. Por eso tenemos una mezcla de zonas urbanas urbanizadas en las partes bajas con problemas de desagüe y urbanización de las partes altas donde se genera la mayor escorrentía”.

Para solucionar este problema, el académico propuso la creación de un programa de control del crecimiento urbano que prohíba la urbanización de las partes altas.

“Las partes cercanas a La Primavera, las inmediaciones de Santa Anita y Bugambilias deben ser zonas de control estricto de la urbanización para que generen fenómenos de captación, retención y filtración del agua. En las partes medias se necesita recuperar los cauces naturales y los canales que existían antes para tratar de incrementar la capacidad hidráulica de esos sistemas”.

DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Hoy terminan el padrón de afectados

El Ayuntamiento de Tlajomulco, la Unidad de Protección Civil y Bomberos Jalisco y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) comenzaron la tarde de ayer un censo que registrará los daños causados por la inundación de 400 casas en el municipio. El objetivo, afirma la Dirección de Comunicación Social de Tlajomulco, es presentar una solicitud de declaratoria de emergencia para acceder a los apoyos del Fondo Estatal de Desastres Naturales (Foeden). El paquete que incluya toda la información de los daños estará listo hoy y se entregará a la Secretaría General de Gobierno.

El Foeden otorga apoyos en especie y apoyo monetario sin retorno en las modalidades menaje de vivienda, sector vivienda, infraestructura carretera, caminos rurales, infraestructura hidráulica y cauces y arroyos. Por ejemplo, con respecto al menaje de casa, se destaca que se brindarán recursos “con cargo al Fideicomiso para la reposición de enseres domésticos a la población afectada en el caso de contingencia”.

En marzo de 2015, Tomatlán, Villa Purificación, Talpa de Allende, Ayutla y Cihuatlán presentaron una solicitud de declaratoria de emergencia para obtener recursos del Foeden por los daños que generaron las lluvias atípicas.

HAY 800 MILLONES DE PESOS PARA A METRÓPOLI

Firman contratos para obras contra inundaciones

Los 800 millones de pesos del nuevo crédito solicitado por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para atender las inundaciones en la ciudad sólo reducirán las afectaciones que éstas causan, pero no las eliminarán por completo.

El presidente de la Junta de Gobierno del organismo operador, Francisco Ayón López, revela que ya todo está listo para iniciar obras.

“Ya hay un ganador de la licitación del crédito. Ya están firmados los contratos. Ya está empezado el registro ante la Secretaría de Hacienda”.

Sin embargo, deja en claro que eliminar las inundaciones con esos 800 millones no será posible, porque Guadalajara es una ciudad que se construyó sobre arroyos. Entonces, “si me dices si la Calzada Independencia, que se construyó sobre el Río San Juan, no se va a inundar con alguna inversión en específico, no va a suceder eso”.

Las grandes avenidas de la zona metropolitana, como Patria, por ejemplo, fueron arroyos algún día. Y el agua sigue tomando esos espacios durante las tormentas.

Respecto a las inundaciones, que año con año son más recurrentes y graves, explica que se debe al crecimiento de las colonias.

“El tema tiene que ver con que antes había infiltración de (agua en los) mantos freáticos, y esos puntos hoy son colonias con concreto que generan que el agua vaya a las partes bajas con una fuerza mayor”.

SABER MÁS

Autoridades tapatías presentaron este año el Plan Operativo de Acciones Preventivas para el Temporal de Lluvias, una estrategia que contempla todas las acciones que 22 dependencias municipales realizaron con el objetivo de evitar problemas, en el que se detectaron 67 puntos catalogados en la categoría de riesgo potencial de inundación.

Solución millonaria

En una primera etapa, la metrópoli requiere de cinco mil millones de pesos para acabar con los escurrimientos pluviales hasta en 80%, según el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

El problema es que el año pasado, el organismo se declaró sin los recursos propios para efectuar los proyectos. Si bien siguen tocando puertas con el Gobierno federal para conseguirlos, se cuenta con esos 800 millones en referencia para ocho proyectos prioritarios.

Con el fin de disminuir los impactos negativos de las lluvias, en 2008 se presentó el Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales (Promiap), que requería de un presupuesto inicial de dos mil millones de pesos para las obras. Por eso el costo ya se duplicó en ocho años. En todo el Estado existen 686 puntos que históricamente se han inundado; del total, 61 de éstos se ubican en la Zona Metropolitana de Guadalajara, que son los que causan más afectaciones y muertes.

El año pasado, el Promiap comprendía 41 obras, pero sólo 19 tenían proyectos ejecutivos y un costo de dos mil 910 millones de pesos; las 22 restantes necesitan una inversión estimada de mil 649 millones.

“La cifra estimada es previa al desarrollo de los proyectos ejecutivos, porque cuando se entra en los detalles se incrementa el costo”, declaró el subdirector de Alcantarillado del SIAPA, José Manuel García de León, quien comentó que han “cabildeado” los recursos con la Comisión Nacional del Agua, los Gobierno federal y estatal, en el Senado y en el Banco Mundial, “pero no hemos tenido la respuesta que quisiéramos”.

Guadalajara es el municipio que requiere de mayor infraestructura, con 23 obras, y dos las compartiría con Zapopan y Tonalá. La más costosa, de 350 millones de pesos, sería en el Parque González Gallo; le siguen intervenciones en el Río Atemajac y un colector en López de Legazpi.

CRONOLOGÍA

Este año, el Municipio de Tlajomulco atraviesa por una emergencia por las inundaciones en la zona Valles, pero no es el único periodo complicado que ha ocurrido en la localidad ni en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Deslave en San Miguel Cuyutlán (2011)

Una avalancha de lodo que, de acuerdo con testigos, “hasta olas hizo”, sepultó 16 calles del poblado e inundó cuatro manzanas enteras. Los incendios en el Cerro Viejo, y la deforestación que éstos traen en consecuencia, provocaron un deslave de gran fuerza durante las primeras tormentas del temporal. 100 personas fueron evacuadas, 12 resultaron heridas, 13 viviendas y tres puentes terminaron con daños en su estructura. Fue una situación que no había ocurrido en los últimos 60 años.

Emergencia en Zapopan (2012)

Una fuerte tormenta que azotó durante la madrugada del 6 de agosto cobró la vida de la señora Brígida Martínez, quien estaba adentro de una vivienda que el agua derribó.



Decenas de personas, habitantes de las colonias Lomas de La Primavera, Carlos Rivera Aceves, Miramar y Arenales Tapatíos, también resultaron afectadas.



El Ayuntamiento afirmó que no había recursos para apoyar a las familias damnificadas. El lodo arrastró al menos 10 vehículos estacionados, incluso dejó atrapada una unidad del transporte público.

Desaparece una calle de Tonalá (2013)

Una tromba que azotó en Tonalá convirtió en ríos las calles del primer cuadro. La fuerza del caudal arrastró más de 20 autos y se llevó a un señor, que tiempo después fue localizado con una pierna fracturada. El video del percance fue captado por un ciudadano y publicado en las redes sociales.



La calle Emiliano Zapata prácticamente desapareció; el agua se llevó el concreto y dejó de cabeza a varios automóviles estacionados. Los vecinos afirman que aún hoy temen cuando las nubes grises comienzan a formarse en el cielo.

Colector tapado en Oblatos (2014)

Un canal de aguas de lluvia se tapó debido a la acumulación de escombro en la vía pública. La fuerza del agua hizo que al menos 10 autos quedaran encimados junto al barandal de un kínder, cuya barda se pandeó. El preescolar terminó inundado y el material de trabajo de los niños se perdió.



La corriente incluso “desapareció” algunos puestos de comida de las calles Hacienda de Tala y Ciénega de Mata, que a decir de los vecinos, pudieron aparecer luego en la Barranca de Huentitán.

Tormenta derriba toldos y causa muerte (2015)

Un total de 154 viviendas inundadas, 147 vehículos dañados, más de 60 árboles caídos e cuatro toldos derribados de la explanada del Auditorio Telmex, que además causaron la muerte a un señor de 80 años originario de Tabasco, y dejaron lesionadas a 59 personas que estaban cerca del inmueble.



Fue el saldo de una tormenta que azotó a la ciudad, y que además dejó una nueva grieta en la colonia ejidal Ángeles de Nextipac. La ciudad entera padeció los estragos de la fuerte lluvia ocurrida el 12 de junio.

CLAVES

Muertes por las lluvias

Saldo. Entre los años 2005 y 2015 murieron 100 personas en hechos relacionados con las lluvias registradas en el Estado de Jalisco.

2016. Desde que inició el temporal de este año, seis personas han perdido la vida en hechos relacionados con las lluvias.

Alarma. El 2016 tiene el indicador más alto en ese sentido desde el 2011, cuando murieron dos personas. Desde ese año, y hasta la fecha, han fallecido 20 jaliscienses por las lluvias.

Histórico. El periodo más complicado en este sentido se vivió en el año 2008: la Unidad Estatal de Protección Civil tiene registradas 24 muertes durante ese temporal.

HSITORIAL

Años con más fallecimientos tras las tormentas

Año Muertes 2008 24 2010 20 2007 17 2006 12 2009 8 2016 6 2005 5 2014 5 2013 3 2011 2 2012 2 2015 2 Total 106

