Emergencia en Tlajomulco ya pasó, asegura alcalde

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (03/OCT/2016).- Si no vuelve a ocurrir una lluvia como la que el viernes cayó en el municipio, ya pasó el estado de alerta de Tlajomulco por las lluvias del pasado fin de semana, aseguró el alcalde Alberto Uribe tras un recorrido que este martes dio por los fraccionamientos con mayores afectaciones, como Jardines del Edén.

“Hoy debemos de quitar los niveles de agua. En los niveles de agua los tenemos controlados. Todavía nos hace falta seguir bajando, a partir de allí es empezar a limpiar. Nivel de agua estamos al 90 por ciento en general en todo el municipio, vamos avanzados, lo que sigue es entrar con Secretaría de Salud a las casas”, explicó.

El funcionario detalló que están tranquilos porque no ha vuelto a llover el gran problema que tienen es el agua que baja de Zapopan, que pasa por Tlajomulco. “Me refiero a la parte de la Primavera, pasa por Tlajomulco, Tlaquepaque, termina en el Salto, hubo tanta agua que Cajititlán subió nada más y nada menos que 30 centímetros en dos días, mientras que en el temporal habíamos subido siete centímetros, de ese tamaño es la cantidad de agua que tuvimos”.

Pese a que algunos vecinos comenzaron desde temprano a limpiar sus casas, muchas de las cuales quedaron llenas de lodo y basura que brotó de las coladeras, Uribe dijo que la limpieza total podría “tardar días, semanas, en general en cuanto a los lodos, vamos a entrar muy rápido y esperar que poco a poco vuelva a la normalidad”.

Juan José González, responsable de la región sanitaria XII, señaló que una vez que bajen los niveles de agua ellos entrarán con el Programa Patio Limpio, que se encarga de revisar que todas las viviendas no tengan ningún posible criadero. “Es decir sacamos cacharros, s llantas, cosas sucias, y posteriormente entramos con coloración de agua y lo que sería el agua de regulación sanitaria. En la mañana entramos con algunas fumigaciones, hoy por la tarde fumigamos las cuatro zonas afectadas y mañana por la mañana cada una de las áreas afectadas habrá una brigada de salud para las personas que presentan alguna dermatitis”.

Sobre señalamientos de vecinos que aseguran que algunos niños se han intoxicado por la inundación, que llenó de lodo y olores fétidos, dijo que cuando entraron a la zona no le comentaron de ninguna enfermedad. “Lo que estamos haciendo es la prevención. Vamos a tener vacunas y atención a la consulta general, ahorita no podemos entrar al cien por ciento. Mañana vamos a hacer un recorrido con nuestras camionetas, se les va a ir avisando con perifoneo para que salgan”.

Al momento se reportan 400 casas afectadas, aunque autoridades aseguran que el censo más detallado lo harán una vez que se resuelva el problema del agua.

Gobernador responsabiliza a inmobiliarias

La falta de planificación y el interés de apoyos a inmobiliarias con permisos municipales, traen consecuencias como las ocurridas en Tlajomulco, donde el pasado fin de semana se vivieron inundaciones graves por las fuertes tormentas, indicó el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval.

Dijo que desde el primer día de la contingencia se tuvo presencia del Gobierno del Estado en las zonas afectadas, pero hasta el momento no existe alguna petición del ayuntamiento para solicitar recursos del Fondo de Desastres.

“He tenido comunicación con el presidente municipal, él quedó en llamarme, porque le he dicho que iba a ir, y me dice que estaba revisando, que ya está el equipo del gobierno del Estado apoyándolo, pero que después del análisis él me va a llamar para solicitar algo más”, señaló.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ