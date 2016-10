Ejidatarios del Zapote van por pago de tierras

Afirman que de no obtener el pago emprenderán estrategias legales contra autoridades federales y el GAP

GUADALAJARA, JALISCO (03/OCT/2016).- Si los ejidatarios del predio El Zapote no obtienen un convenio firmado por la Dirección Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Hacienda y la Secretaría General del Gobierno de Jalisco, en la reunión que sostendrán mañana en la Ciudad de México, emprenderán estrategias legales contra autoridades federales y el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).



Nicolás Vega Pedroza, presidente del ejido, indicó que presentarán todos los argumentos jurídicos a su favor incluidos en la sentencia de un juez federal, para recibir 848 pesos por cada metro cuadrado de las 300 hectáreas que les pertenecen, lo que representa el pago mínimo, según los avalúos recientes.



"Las condiciones legales están dadas para que paguen nuestros terrenos, no vamos a buscar un regateo, queremos que se cumpla la sentencia".



Sergio Pérez Rea, asesor legal de los ejidatarios, informó que de no cumplir este ordenamiento, interpondrán un procedimiento ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) para revocar las concesiones del GAP.



Indicó que durante décadas, el Grupo Aeroportuario ha "lucrado" con la instalación de varios negocios en sus terrenos, por lo que si no obtienen una respuesta favorable agotarán las instancias jurídicas para cancelar dichos establecimientos.



"Vamos a actuar legalmente contra ellos por la violación sistemática a la suspensión".



Un segundo paso será acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que de no cumplir se estaría violentando una sentencia federal, indicó el abogado Maximiliano Lomelí.



Nicolás Vega advirtió que mientras estas estrategias legales se cumplen, lo que podría llevar un par de años, los plantones en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara regresarán de manera intensificada.



"Vamos a tapizar de mantas, incluso dentro de la sala internacional, eso no lo van a impedir. También vamos en contra de los negocios de afuera, porque son ilegales".



En las últimas dos semanas, los ejidatarios tomaron las instalaciones del estacionamiento del aeropuerto como forma de presión para obtener el pago.



Desde el jueves las áreas afectadas se liberaron y sólo permanece un reducido grupo de ejidatarios en la terminal área con mantas en señal de protesta.



La reunión para definir el método y el monto de los pagos a ejidatarios se llevará a cabo mañana a las 13:00 horas en las instalaciones de la SCT.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ