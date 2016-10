Más de 200 casas afectadas por lluvias en Tlajomulco

Alberto Uribe destaca que necesitan medidas de ingeniería urgentes para evitar inundaciones tan graves

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (02/OCT/2016).- Alberto Uribe, alcalde de Tlajomulco, destacó que necesitan medidas de ingeniería urgentes para evitar inundaciones tan graves como la que ocurrió este fin de semana, que mantiene al municipio en estado de emergencia.

En rueda de prensa para informar de la situación, que hasta el momento tiene ha afectado a más de 200 casas de más de 20 fraccionamientos, Uribe dijo que uno de los problemas es que en todo el municipio no hay un solo colector terminado, por lo que urge a la Comisión Nacional del Agua (CNA) a intervenir. “El Colector de El Zapote es de vida o muerte para el municipio. El colector vale 350 millones, necesitamos un colector adicional de 150 millones, hasta donde yo entiendo una prioridad de la CNA es terminar este colector, si no resolvemos el problema del colector será muy difícil que esta zona valles no se inunde, porque ahora se encuentran el agua pluvial. Un recorte presupuestal no te puede tumbar que hagas este colector”.

Otra cuestión importante es la construcción de represas. En ese sentido dijo que se planea comprar un terreno de nueve hectáreas para hacer una presa grande en donde se pueda tratar el agua y usarla. “Esa es la solución de fondo para toda la zona. Necesitamos tres terrenos, uno el de Eucaliptos costó nueve millones, no hemos comprado, estamos pensando en otro de Las Carretas, hay una parte presupuestada para 2017”.

El presidente municipal señaló que hasta el momento se mantiene el estado de alerta en Tlajomulco, que podría agravarse si vuelve a llover como los días pasados. “Alta posibilidad de lluvia en la ZMG en los próximos días, por lo que el operativo se mantiene, la alerta es máxima en el municipio, estamos convencidos que vamos a lograr a la normalidad cuando comiencen a bajar los niveles. Si vuelve a llover como el viernes va a haber una emergencia de mayor tamaño, lo digo con claridad, estamos haciendo todo lo humanamente posible”.

Uribe señaló que hay más de 200 funcionarios trabajando en coordinación para ayudar a la población y bombear el agua de la zona con equipo extra prestado por otras dependencias. “Hay una saturación de todo el sistema hidráulico, presas y canales al tope, por tal motivo el descenso es sumamente lento”.

Sobre el tema de salud detalló que entrarán a fumigar en cuanto bajen los niveles del agua. “Hay camiones especiales para mover a la gente, no hemos hablado con la SEP (sobre si se mantienen las clases)”.

EL DATO

Fraccionamientos con mayores afectaciones: Villas de la Hacienda, Jardines del Edén, Valle Dorado, Hacienda Eucaliptos, Paseos de la Hacienda, Concepción del Valle, San José del Valle, Santa Cruz del Valle, Unión del Cuatro y San Sebastián El Grande.

Fraccionamientos con afectaciones en menor escala: Lomas del Sur, Puesta del Sol, Real del Sol, Real del Valle, La Noria, Rinconada los Nogales, Punta Coral, Valle de los Encinos, Los Encinos, Hacienda del Parque, Valle de Tlajomulco, El molinito y San Rito Colorado.

Derrumbes en: Parador en circuito sur a la altura de Cuestomatitlán y vivienda afectada en Club de golf Santa Anita.

Se instaló un centro de acopio de víveres para apoyar a los afectados. El centro está en la Calle Zaragoza 80, San Agustín, Tlajomulco.

SABER MÁS

Según el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara el acumulamiento de precipitación que se registró en estos dos días (viernes y sábado) supera la cantidad de lluvias histórica caída durante todo el mes de octubre en Tlajomulco.

De acuerdo con la estación de monitoreo atmosférico de la UdeG cayeron 72 milímetros de agua, lo que equivale a 72 litros de agua en cada metro cuadrado.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ