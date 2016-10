Guadalajara inicia 'Renovación de Calles' en el Oriente

Las obras comenzaron en las vialidades Ramón López Velarde y Aldama, de la colonia San Antonio

GUADALAJARA, JALISCO (02/OCT/2016).- "No venimos a tapar baches, no vamos a hacer obras de reparaciones por encimita para que luzcan muy bien y luego estén destruidas el año que entra, vamos a arreglar desde abajo la calle, se van a cambiar las tuberías, vamos a arreglar en muchos tramos las banquetas", mencionó este domingo Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara, en el inicio del programa "Renovación de Calles" en las vialidades de Ramón López Velarde y Aldama, de la colonia San Antonio del Oriente de la ciudad.



El presidente municipal, quien resaltó que está fecha es el primer día de su segundo año de Gobierno, se comprometió a que los trabajos en Ramón López Velarde terminarán en 120 días, además de que arreglarán las calles chicas y los trabajos serán socializados con los vecinos, a quienes se les entregarán folletos sobre fechas y desvíos en las rutas de camiones. "En las avenidas principales vamos a dejarlas con concreto, porque son las que tienen más carga, en las secundarias a levantar pavimentos. Decimos que la obra empieza hoy y cuando termina, no nos vamos a pasar ni un día".

Jorge Gastón, director de Obras Públicas de Guadalajara, detalló que las obras en Ramón López Velarde, empiezan en Gigantes y terminan ocho cuadras al sur. "Son 845 metros lineales que serán restituidos por concreto hidráulico, vamos a realizar el cambio de infraestructura hidrosanitaria tanto el agua drenaje así como las tomas domiciliarias y las descargas".



Las obras del sector Libertad, que se realizarán en las colonias San Antonio, Blanco y Cuéllar, Blanco y Cuéllar II sección, Progreso y La Loma, tendrán un costo de 107 millones de pesos de los mil 584 millones de pesos que conforman el programa, de los cuales 71 millones serán para concreto hidráulico (incluye sustitución de redes hidrosanitarias y agua potable, reparación de banquetas dañadas y balizamiento) y 36 millones de pesos en asfalto.



Invertirán en tres mercados de la zona



El alcalde Enrique Alfaro informó que intervendrán tres mercados de la zona: Francisco Villa, Ponciano Arriaga y el Felipe Ángeles. En el primero dijo que se destinaron cuatro millones de pesos de los cuales hace falta ejercer un millón para la pintura y el entorno. "Se renovó la estructura del mercado que lo tenía al borde del colapso y se cambió toda la red eléctrica, espero en unos días poderlo terminar".



En el mercado Ponciano Arriaga, Alfaro mencionó que el presupuesto es de más de diez millones de pesos, mientras que en el Felipe Ángeles es de 12 millones y medio de pesos para ejecutar obras como sustitución de redes eléctricas y gas, cambio de pisos, ampliación de banquetas, cambio de todos los módulos de baños y construcción de puntos limpios para tener un manejo de la basura. "Estamos en proceso de licitación de las obras, espero que el Felipe Ángeles pueda iniciar los trabajos en el mes de noviembre, en el caso del mercado Ponciano Arriaga estamos terminando lo eléctrico y Francisco Villa en el último tramo".



El presidente municipal explicó que la intervención de los mercados tendrá que ser integral, con ordenamiento de estacionamientos y vialidades. "Una vez que termine el proceso jurídico para la cancelación de parquímetros vamos a establecer un modelo nuevo, no podemos tenerlos llenos de parquímetros".



Sobre los comerciantes del Felipe Ángeles dijo que habría un ordenamiento. "Estamos en una mesa de trabajo con ellos para la ubicación adecuada, espacios que garanticen la seguridad de los usuarios y los propios locatarios, no vamos a quitar comerciantes, vamos a ordenarlos".



Enrique Alfaro entregó la primera parte de la pavimentación de la calle Francisco de Ayza, de Juan de Dios Robledo a Porfirio Díaz. Anunció que en unos días comenzarán la segunda etapa en la misma vialidad, la cual comprende de Felipe Ángeles a Rivas Guillén y en una tercera etapa buscarían llegar hasta Plutarco Elías Calles.



EL DATO



Frentes de las obras en Ramón López Velarde



-Entre Gigantes y Aldama



-Entre Aldama y Medrano



-Entre Medrano y Pensador Mexicano



-Entre Pensador Mexicano y Artes



